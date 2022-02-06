Kenya'da bulunan doğal parktaki yangın söndürülemiyor

İSTANBUL (AA) - Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın Aberdare Ulusal Parkında dün başlayan yangının söndürülemediği bildirildi.
Kenya Yaban Hayatı Servisi tarafından yapılan açıklamada, Kenya Orman Servisine bağlı orman korucuları ve gönüllülerin destekleriyle yangınla mücadele edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, başkent Nairobi'nin yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde bulunan Aberdare Ulusal Parkında cumartesi akşamı çıkan yangının hala kontrol altına alınmadığı belirtildi.
Yangının, rüzgarın etkisiyle çok hızlı bir şekilde yayıldığı kaydedilirken, gönüllülerin yangınla mücadele için gece bölgede kamp kuracakları aktarıldı.
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