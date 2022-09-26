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Kenya'da çöken binada en az 3 kişi hayatını kaybetti

26.09.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya'da çöken binada en az 3 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Kenya'da bir binanın çökmesi sonucu en az 3 kişinin enkaz altında kalarak can verdiği bildirildi.

Ulusal basındaki habere göre, başkent Nairobi'nin kuzeyindeki Kirigiti bölgesinde bir binanın çökmesi sonucu birçok kişi enkaz altında kaldı.

Çöken binanın altında kalanların çıkarılmasına yönelik çalışmalarda şimdiye kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Binanın neden çöktüğü araştırılırken enkaz altında daha fazla kişinin olabileceği kaydedildi.

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