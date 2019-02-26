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Kepa özür diledi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.02.2019 10:54 | Son Güncelleme

Chelsea'nin İspanyol kalecisi Kepa Arrizabalaga, Manchester City ile oynanan kupa maçındaki tavrı nedeniyle özür diledi.

Kepa özür diledi

Carabao Kupası final maçında, teknik direktör Maurizio Sarri'nin değişiklik kararını reddeden Kepa Arrizabalaga, bir haftalık maaş cezasına çarptırıldı.

Yaşanan gerginlikle ilgili bir açıklama yapan 24 yaşındaki kaleci, "Her ne kadar bir yanlış anlaşılma olsa da olayı idare edişimde büyük bir hata yaptığımı kabul ediyorum" dedi.

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SARRI: BENİM İÇİN BU MESELE KAPANDI
Olay sonrası ciddi şekilde eleştirilen Kepa Arrizabalaga, herkesten özür dilediğini söyleyerek, verilecek cezaya hazır olduğunu duyurdu. Chelsea menajeri Sarri ise, "Benden ve takım arkadaşlarından özür diledi. Bundan sonra ceza ile ilgili kararı kulüp verecek. Ama benim için bu mesele kapandı" şeklinde konuştu.

71 milyon Sterlin karşılığında Athletic Bilbao'dan transfer edilen Arrizabalaga'a verilecek maaş cezasının Chelsea Vakfı'na aktarılacağı da açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kepa Arrizabalaga Maurizio Sarri

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