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Kepa, Sarri'yi çıldırttı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.02.2019 10:04 | Son Güncelleme

Chelsea ile Manchester City arasındaki İngiltere Lig Kupası finali maçına Chelsea teknik direktörü Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Kepa, Sarri'yi çıldırttı

İngiltere Lig Kupası finalinde normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta Chelsea'ye penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Manchester City, kupayı müzesine götürdü.

Öte yandan, ikinci uzatma devresinin son dakikalarında Chelsea'de teknik direktör Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu.

Sarri, Kepa'nın geçirdiği sakatlığın ardından yedek kaleci Willy Caballero'yu oyuna almak isterken İspanyol file bekçisi ise oyundan çıkmayı reddetti. Caballero, bir süre kenarda beklemesine rağmen maça giremedi. Kepa'nın oyundan çıkmamasına sinirlenen Sarri ise maç bitmemesine rağmen soyunma odasına doğru yöneldi ancak daha sonra sahaya döndü.

SARRI: YANLIŞ ANLAŞIMLA YAŞANDI
Maç sonunda konuşan Sarri, "Bir yanlış anlaşılma yaşandı çünkü Kepa'nın kramplara dayanamadığını düşündüm ve penaltılar için değiştirmek istedim. O da çıkmak istemediğini söyledi. Durumu açıklığa kavuşturmak için onunla konuşmam gerekiyor" dedi.

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Lig Kupası'nda şampiyon CityLig Kupası'nda şampiyon City
Dev maçta kazanan yokDev maçta kazanan yok
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Anahtar Kelimeler:
Kepa Arrizabalaga Maurizio Sarri chelsea Manchester City

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