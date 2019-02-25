Kepa, Sarri'yi çıldırttı

İngiltere Lig Kupası finalinde normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta Chelsea'ye penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Manchester City, kupayı müzesine götürdü.

Öte yandan, ikinci uzatma devresinin son dakikalarında Chelsea'de teknik direktör Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu.

Sarri, Kepa'nın geçirdiği sakatlığın ardından yedek kaleci Willy Caballero'yu oyuna almak isterken İspanyol file bekçisi ise oyundan çıkmayı reddetti. Caballero, bir süre kenarda beklemesine rağmen maça giremedi. Kepa'nın oyundan çıkmamasına sinirlenen Sarri ise maç bitmemesine rağmen soyunma odasına doğru yöneldi ancak daha sonra sahaya döndü.

SARRI: YANLIŞ ANLAŞIMLA YAŞANDI

Maç sonunda konuşan Sarri, "Bir yanlış anlaşılma yaşandı çünkü Kepa'nın kramplara dayanamadığını düşündüm ve penaltılar için değiştirmek istedim. O da çıkmak istemediğini söyledi. Durumu açıklığa kavuşturmak için onunla konuşmam gerekiyor" dedi.

