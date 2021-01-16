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Kepsut’a baraj müjdesi

16.01.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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Kepsut’a baraj müjdesi

Kepsut Barajı projesi 2021 yılı yatırım programına alınarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kepsut Barajı projesi 2021 yılı yatırım programına alınarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Başkan İsmail Cankul baraj projesinin resmi gazetede yayınlaması sonucu müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Kepsut’a büyük atılımlar getirecek olan baraj projesi 2021 yılı yatırım programına alındı. Projenin hayata geçecek olması ve resmi gazetede yayımlanması sonrası Belediye Başkanı İsmail Cankul açıklama yaptı. Cankul yaptığı açıklamada, "Büyük emek ve gayretle Vefalı Yurt Kepsut’a kazandırdığımız doğalgaz, alt yapı ve üst yapı projelerimizde olduğu gibi sözünü verdiğimiz; Kepsut Barajı projesi de 2021 yılı yatırım programına alındı. Geçen hafta 3,5 saat gibi kısa bir sürede Ankara’ya ulaşarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında Kepsut Barajı Projesi ile ilgili sunumumuzu yaptık ve bu projeye ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu anlattık. Bununla birlikte projenin hayata geçirilmesi için ilgili kurumlar ile görüşmelerimizi yaptık. Kepsut Barajı Projesinin yatırım programına alınmasında büyük emekleri olan Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’e Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız’a, DSİ Balıkesir Bölge Müdürü Nazmi Koçak’a ve bize her zaman destek olan Balıkesir AK Parti Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir’e Kepsutlu hemşerilerim adına teşekkür ederim" dedi.

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