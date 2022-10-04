Kere eş anlamlısı nedir? Kere kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumuna göre kere kelimesi "kez, yol, defa, sefer" anlamlarına gelir. Kere kelimesi Arapça kökenlidir. Arapça "krr" kökünden türeyen ve "tekrar, defa" anlamına gelen "karra(t)" kelimesinden türemiştir. Arapça ve Osmanlıca yazılmış birçok edebî eserde de bu sözcük “kerre” ve "kerret" olarak kullanılmıştır. Ayrıca kere kelimesi ile birlikte kullanılan elli kere, on kere gibi birleşik sözcükler de bulunmaktadır.

Çok uzun yıllardan beri dilimizde kullanılan kere kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de vardır. Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde kullanıldığında o cümlenin anlamını bozmaz.

Kere kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kere sözcüğünün birden fazla eş anlamlısı vardır. Sözlü veya yazılı içeriklerde eş anlamlı kelimeler sıklıkla tercih edilir. Kere eş anlamlısı olan kelimeler kere ile aynı manayı taşıdıkları için cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabilirler. Kerenin eş anlamlısı olan sözcüklerden biri "kez" kelimesidir. Kez kelimesi kere kelimesi kadar sık kullanılmaktadır.

Kerenin eş anlamlısı olan sözcükler:

Defa

Sefer

Yol

Kez

Kerenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kere kelimesi isim olarak bir sözcüktür. Kere kelimesinin eş anlamı olan sözcükler cümle içinde kullanıldığında o cümlede anlam bozukluğu yaşanmaz. Kere sözcüğünün eş anlamlıları ile kurulan bazı örnek cümleler:

Bir kez düşmeye gör, çevrende kimse kalmaz.

Bu defa verdiğin sözleri tutman gerekiyor.

Bu sefer aynı hataları kesinlikle yapmayacağım.

Bu kez kendim için en doğru kararı alacağıma inanıyorum.

İlk defa fikirleri, fikir olmaktan çıkıp eyleme dönüşmüştü.

Evini aradığımda her sefer kardeşi açıyordu telefonu.

Ne zaman anneannemlere gitsek bir yol öperdi.

Hayatımda bir kez İstanbul'a gittim, bir daha gitmeyi düşünmüyorum.



