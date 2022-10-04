Kere eş anlamlısı nedir? Kere kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumuna göre kere kelimesi "kez, yol, defa, sefer" anlamlarına gelir. Kere kelimesi Arapça kökenlidir. Arapça "krr" kökünden türeyen ve "tekrar, defa" anlamına gelen "karra(t)" kelimesinden türemiştir. Arapça ve Osmanlıca yazılmış birçok edebî eserde de bu sözcük “kerre” ve "kerret" olarak kullanılmıştır. Ayrıca kere kelimesi ile birlikte kullanılan elli kere, on kere gibi birleşik sözcükler de bulunmaktadır.
Çok uzun yıllardan beri dilimizde kullanılan kere kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de vardır. Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde kullanıldığında o cümlenin anlamını bozmaz.
Kere sözcüğünün birden fazla eş anlamlısı vardır. Sözlü veya yazılı içeriklerde eş anlamlı kelimeler sıklıkla tercih edilir. Kere eş anlamlısı olan kelimeler kere ile aynı manayı taşıdıkları için cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabilirler. Kerenin eş anlamlısı olan sözcüklerden biri "kez" kelimesidir. Kez kelimesi kere kelimesi kadar sık kullanılmaktadır.
Kerenin eş anlamlısı olan sözcükler:
Kere kelimesi isim olarak bir sözcüktür. Kere kelimesinin eş anlamı olan sözcükler cümle içinde kullanıldığında o cümlede anlam bozukluğu yaşanmaz. Kere sözcüğünün eş anlamlıları ile kurulan bazı örnek cümleler: