EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Katılmak eş anlamlısı nedir? Katılmanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Katılmak eş anlamlısı nedir? Katılmanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

21.09.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemen her dilde bulunan eş anlamlı kelimeler, yazılışları farklı fakat anlamları aynı olan kelimelerdir. Dilimizde yer alan sözcükler de bir ya da birden fazla anlamdaşa sahiplerdir. Bu da Türkçenin kelime haznesinin zenginliğini gösterir. Anlamdaş kelimeleri hem yazılı hem de sözlü iletişimde sıklıkla kullanırız. Eş anlamlı kelimelerle anlatımlarımıza çeşitlilik katabiliriz. Eş anlamlısı olan kelimelerden birisi de katılmaktır. Peki, katılmak kelimesinin eş anlamı nedir?

Katılmak eş anlamlısı nedir? Katılmanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe oldukça eski bir dildir. Uzun tarihi boyunca hem başka dilleri etkilemiş hem de onlardan etkilenmiştir. Özellikle Arapça, Fransızca, İngilizce gibi diller en çok etkileşimde bulunduğu dillerdir. Fakat Türkçede, kelime haznesinin çoğunluğunu Türkçe kökenli kelimeler oluşturur. Türkçe kökenli sözcüklerden birisi de katılmak kelimesidir.

Katılmak ne demek?

Katılmak, Türkçe kökenli bir sözcüktür. Eski Türkçede "üstüne koymak, eklemek, katmak" anlamına gelen "kat-" fiilinden evrilmiştir. Katılmak kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir: "1. Katma işinin yapılması, 2. Bir topluluğa girmek, 3. Ortak olmak, 4. Hak vermek, 5. Çok fazla gülme, ağlama, gıdıklanma vb. durumlarda solunum kaslarının kasılmasından ötürü soluğun kesilmesi."

Katılmak ile örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Söylediklerine katılmasam da dediğini yapacağım.
  • Katıla katıla gülmesi en sonunda odadaki herkesin sinirini bozmuştu.
  • Topluluğumuza katılan yeni üyeler için bir yemek organize edeceğiz.
An eş anlamlısı nedir? An kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerAn eş anlamlısı nedir? An kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Katılmanın eş anlamlısı nedir?

Katılmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "iştirak etmek"tir. Aynı anlama gelen bu sözcüklerin cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılmasında sakınca yoktur. Ayrıca "gelmek" ve "ortak olmak" sözcükleri de katılmak ile aynı anlamdadır. Fakat katılmak sözcüğü birçok yan anlama sahiptir. Bundan dolayı yerine gelecek anlamdaşın bağlama göre seçilmesi gerekir. Cümlenin bağlamı ile paralel bir anlamdaş kullanmamak anlatım bozukluğuna yol açar. Katılmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Akmak
    • Binmek
    • Gelmek
    • Girmek
    • İltihak etmek
    • İnzimam etmek
    • İştirak etmek
    • Karışmak
    • Kavuşmak
    • Üstelemek
    • Katışmak
    • Ortak olmak
İfade eş anlamlısı nedir? İfade kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerİfade eş anlamlısı nedir? İfade kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Katılmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Katılmak kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle örnek vermek gerekirse:

  • Partiye son yarım saat içinde iştirak etmesi hiç hoş karşılanmadı.
  • Böyle bir düşünceyi üstelememi benden bekleyemezsin.
  • Şirketimize ortak olan Japon iş insanları, büyük bir yatırımın sinyallerini veriyor.
  • Yaz bittikten sonra faturaların üstüne bir de doğal gaz masrafı binmişti.
  • Sondan eklemeli dillerde ekler, kelimenin sonuna gelir.
  • Bugün okuldaki sınava girmek için erkenden uyanmıştım.
  • Yol üstünde gördüğümüz görevliler bizimle birlikte mekâna kadar iltihak etti.
  • Dışarı çıkıp kalabalığa karışmak sosyal anksiyetemi kötü ektilemişti.
  • Bu iki göl ayrı ayrı aksa da eninde sonunda burada birbirlerine kavuşuyorlar.
  • Arkadaşları da bize katışsın diye çok uğraştı ama çabaları cevapsız kalmıştı.
Becerikli eş anlamlısı nedir? Becerikli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerBecerikli eş anlamlısı nedir? Becerikli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
YKS ek yerleştirme kayıt tarihleri ne zaman?YKS ek yerleştirme kayıt tarihleri ne zaman?
Van sınır kapısı adı nedir? KPSS lisans 2022 sorusu ve cevabı!Van sınır kapısı adı nedir? KPSS lisans 2022 sorusu ve cevabı!
Anahtar Kelimeler:
benimsemek ne demek eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir iştirak ne demek iştirak nedir katılmak

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

Cümle eş anlamlısı nedir?

Cümle eş anlamlısı nedir?

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Yüzde 99'u...

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Yüzde 99'u...

KPSS başvurusu nasıl yapılır?

KPSS başvurusu nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.