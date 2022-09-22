Katılmak eş anlamlısı nedir? Katılmanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe oldukça eski bir dildir. Uzun tarihi boyunca hem başka dilleri etkilemiş hem de onlardan etkilenmiştir. Özellikle Arapça, Fransızca, İngilizce gibi diller en çok etkileşimde bulunduğu dillerdir. Fakat Türkçede, kelime haznesinin çoğunluğunu Türkçe kökenli kelimeler oluşturur. Türkçe kökenli sözcüklerden birisi de katılmak kelimesidir.
Katılmak, Türkçe kökenli bir sözcüktür. Eski Türkçede "üstüne koymak, eklemek, katmak" anlamına gelen "kat-" fiilinden evrilmiştir. Katılmak kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir: "1. Katma işinin yapılması, 2. Bir topluluğa girmek, 3. Ortak olmak, 4. Hak vermek, 5. Çok fazla gülme, ağlama, gıdıklanma vb. durumlarda solunum kaslarının kasılmasından ötürü soluğun kesilmesi."
Katılmak ile örnek cümleler vermek gerekirse:
Katılmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "iştirak etmek"tir. Aynı anlama gelen bu sözcüklerin cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılmasında sakınca yoktur. Ayrıca "gelmek" ve "ortak olmak" sözcükleri de katılmak ile aynı anlamdadır. Fakat katılmak sözcüğü birçok yan anlama sahiptir. Bundan dolayı yerine gelecek anlamdaşın bağlama göre seçilmesi gerekir. Cümlenin bağlamı ile paralel bir anlamdaş kullanmamak anlatım bozukluğuna yol açar. Katılmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:
Katılmak kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle örnek vermek gerekirse: