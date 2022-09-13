Anlatım eş anlamlısı nedir? Anlatım eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bitkilerden hayvanlara, hayvanlardan insanlara kadar tüm canlılar birbirleriyle etkileşime girerler. Sahip oldukları bilgiyi, deneyimi veya fikirleri diğerlerine aktarabilmek için bir anlatım yöntemi geliştirirler. Örneğin ağaçlar, köklerindeki ya da çevresinde bulunan mantarlar aracılığıyla iletişime geçer. İnsanlar da konuşarak, yazarak, göstererek çeşitli yollarla birbirleriyle iletişime girer. İletişim kurmanın temeli anlatmak ve kendini söz ya da yazıyla ifade etmektir.

Anlatım kelimesi “anlat(mak)” kelimesinden türemiştir. Anlamı, anlatma işidir. Yani bir konu, olay ya da durum hakkındaki bilgi, düşünce ve duyguların muhatabına izah etmedir. Bu ifade biçimini temsil eden çeşitli sözcükler vardır.

Anlatım eş anlamlısı nedir?

Anlatım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı fazladır. Cümle içinde birbirleri yerine kolaylıkla herhangi bir anlatım bozukluğu oluşturmadan kullanılabilir. Anlatımın eş anlamlısı olan sözcükler şunlardır:

Tabir

İfade

Nakletmek

Deyiş

Hikâye etme

Anlatımın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlatım kelimesinin eş anlamı olan birçok farklı sözcük vardır. Bu sözcükleri daha iyi kavrayabilmek ve akılda kalıcılığı artırmak için örnek cümle kullanımları yararlı olabilir. Anlatım eş anlamlıları ile örnek cümleler olarak şunlar kullanılabilir:

Onun hakkında duyduğu tüm tabirlerin ne kadar yanlış olduğunu onunla karşılaşana dek anlamamıştı.

Konu hakkındaki ifadelerinde yer alan çelişkiler polisleri şüphelendirmişti.

Olay yerindeki durumları nakletmek için haber muhabiri saatlerce soğuk ve yağmurlu havada çabalamıştı ve sonunda da hasta oldu.

Karacaoğlan hakkındaki bütün deyişlerin bir araya toplatılarak bir kitapta birleştirilmesine karar verildi.

İstisnasız her konuyu hikâye etme yeteneğiyle yediden yetmişe herkeste merak uyandırırdı.



