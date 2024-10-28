Kerem Aktürkoğlu, 59 yıl sonra bir ilki başardı... Portekizlileri şaşkına çevirdi! ''Sanki sihriyle büyüledi''

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekiz ligi'nde Benfica sahasında Rio Ave'yi 5-0 mağlup ederken milli yıldızımız karşılaşmaya ilk yarıdan yaptığı hat-trick ile damgasını vurdu. Performansının ardından Portekiz basını, Aktürkoğlu için övgü dolu sözler kullandı.

2021'DEN SONRA BİR İLK

Mücadelenin ilk yarısında hat-trick yapan Aktürkoğlu, 2021 yılında Belenenses karşısında 3 gol atan Darwin Nunez'in ardından Portekiz Ligi'nde ilk yarıdan hat-trick yapan ilk Benficalı futbolcu oldu.

'HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM'

Takımının galibiyetinde büyük bir rol oynayan milli yıldızımız mücadelenin ardından ''Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorum ve bunu adım adım yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu stadyumu da çok seviyorum çünkü bana şans veriyor. Burada oynadığım her maçta gol attım ve umarım böyle devam eder.'' sözlerini sarf etti.

A BOLA: "BÜYÜLEDİ''

"Kerem "Aktürkoğlu parlamaya devam ediyor, Rio AVe karşısında üç gol attı. Türk oyuncu, sanki Luz Stadı'nı sihriyle büyüledi. Oyunu iyi ve hızlı okuyor ve bu yüzden gole bu kadar yakın duruyor, ilk yarıda hat-trick yaptığında da bunu gösterdi. Zaten 7 maçta 8 gol attı ve bu da 61. dakikada oyundan çıkarken aldığı alkışları açıklamaya yardımcı oluyor."

RECORD: ''AKTÜRKOĞLU DOĞRU REÇETEYİ BULDU''

"Benfica'nın mutlak üstünlüğü Kerem Aktürkoğlu'nun başrolde olduğu yenilgiye yol açtı. Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından doğru reçeteyi buldu."

ZEROZERO: "59 YILDIRI GÖRÜLMÜYORDU''

"Rio Ave'ye karşı hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nun, Benfica formasıyla ilk 7 maçta 8 golü bulunuyor. Bu takdire şayan rekor, Benfica'da 59 yıldır görülmüyordu. Aktürkoğlu, 1964-1965 sezonunda ilk 5 maçında 8 gol atan Felix Guerreiro'dan sonra en iyi performans gösteren yeni transfer oldu."

GOAL POINT: ''KARŞI KONULAMAZ HALE GELDİ''

"Bir, iki ve üç. Kerem Aktürkoğlu'nun ilk bölümde yaptığı hesap. Merkez bölgeye taşınan Türk, bayrağı eline aldı ve karşı konulmaz hale geldi. Bir hat-trick yaptı ve Benfica'nın ilk yarıdaki kapsamlı hakimiyetini ifade etti."

BU SEZON KEREM AKTÜRKOĞLU

Milli yıldız Benfica formasını şu ana kadar 8 maçta forma giydi. Bu söz konusu karşılaşmalarda 8 gol - 2 asistlik performansıyla takdir topladı.