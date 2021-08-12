Kerem Aktürkoğlu 70 dakikada 3 gol katkısı yaptı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda St. Johnstone ile eşleşen Galatasaray ilk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı. Rövanşta zorlanan Galatasaray'ı taşıyan isim ise Kerem Aktürkoğlu oldu.

22 yaşındaki oyuncu deplasmanda oynanan St. Johnstone maçında 70 dakikada 3 gol katkısı verdi. Genç isim bir gole imza atarken Galatasaray'ın iki golünde de asisti yapan isim oldu.

DAVIDSON ÖVMÜŞTÜ

St. Johnstone teknik direktörü ilk maçın ardından 'Galatasaray'ın 7 numarası çok iyi oyuncu' ifadelerini kullanmıştı. Geçen sezon Galatasaray'a gelen Kerem, ilk maçta da asist yapmıştı.

"GALATASARAY HER ZAMAN GALİBİYET İSTER"

Gruplara kalmak istediklerini kaydeden Kerem maç sonunda, "Maça istediğimiz gibi başladık. Baskı kurduk, golü bulduk. Talihsiz bir gol yedik. Bize göre faul vardı. İstediğimiz oyunu sergilediğimizi düşünüyorum. Daha farklı olabilirdi. Randers'dan önce Giresun deplasmanına gideceğiz. Zorlu bir fikstür, dinlenmek yok bizim için. Ama Galatasaray her zaman galibiyet ister. Randers'ı da yenip guruplara kalmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.



