SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Kerem Aktürkoğlu, Aras Şamlı’nın hayalini gerçekleştirdi

Okul başkanlık seçiminde "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu’na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim" diyen Aras Şamlı, vaadini gerçekleştirdi. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kerem Aktürkoğlu, Aras Şamlı’nın hayalini gerçekleştirdi
Emre Şen

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, özel bir okulun 3. sınıf öğrencisi Aras Şamlı’nın hayalini gerçekleştirdi. Şamlı, okul başkanlık seçimlerinde, Kerem Aktürkoğlu’nu okula getireceğini vadetmişti. Başkanlık seçimini kazanmasının ardından, "Tebrikler Aras. Davetini memnuniyetle kabul ediyorum. Çok yakında görüşmek üzere" mesajını paylaşan Kerem Aktürkoğlu, sözünü tutarak okula geldi.

Öğrencilerle buluşan milli futbolcu, okulun konferans salonunda gerçekleşen buluşmada minik hayranlarıyla söyleşide konuştu. Kerem, etkinlikte yaptığı konuşmada genç hayranlarına tavsiyelerde de bulundu.

"HAYATIM BOYUNCA KENDİM OLDUM, KENDİM OLMAK İÇİN ÇABALADIM"

27 yaşındaki futbolcu, zaman zaman insanların tercihleri konusunda hedef gösterilebildiğini ancak insanın bir inancı veya görüşü varsa bunu sonuna kadar yaşamaktan çekinmemesi gerektiğinin altını çizdi. Aktürkoğlu, "Hayatım boyunca kendim oldum, kendim olmak için çabaladım, hiç kimsenin beni yönlendirmesine izin vermedim. Aras’a ve buradaki kardeşlerime tavsiyem; kendilerini nasıl iyi ve mutlu hissediyorlarsa o şekilde yaşasınlar. Kimsenin onları belli kılıflar içine sokmalarına izin vermemeleri lazım. Bu şekilde başarılı olabileceklerine inanıyorum. Başarı, kendin olabildiğin için, kendin kalabildiğin için geliyor" ifadelerini kullandı.

Kerem, söyleşi de öğrencilerin sorularını da yanıtlarken, etkinlik karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe’nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli olduFenerbahçe’nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş 3 futbolcusundan eksik çalıştıBeşiktaş 3 futbolcusundan eksik çalıştı
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.