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Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid yolcusu! Arda Güler'in rakibi olmaya gidiyor... Simeone transferine onay verdi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.10.2024 15:31
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Yaz transfer döneminin son gününde Portekiz ekibi Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performansla dünya devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Milli Takım'da İzlanda ağlarını sarsan Aktürkoğlu için Atletico Madrid'in devrede olduğu öğrenildi. İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone ise, bu transferin gerçekleşmesi için onayı da verdi. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid yolcusu! Arda Güler'in rakibi olmaya gidiyor... Simeone transferine onay verdi!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Galatasaray'dan sezon başında 12 milyon euro karşılığında Portekiz ekibi Benfica’ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla adeta parmak ısırtıyor. Adı dünya devleriyle geçen milli oyuncu için bir sürpriz transfer iddiası daha ortaya atıldı.

Diario Gol'de yer alan habere göre, Atletico Madrid, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor.

SIMEONE'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ONAY ÇIKTI

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İspanyol ekibinin listesinde transfer için birkaç isim olduğu ve bu isimlerden birinin de Diego Simeone'nin onay verdiği Kerem Aktürkoğlu olduğu öne sürüldü.

ATLETICO MADRID MAÇINIDA BOŞ GEÇMEMİŞTİ

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Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-0 yendiği karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu takımının ilk golünü kaydetmeyi başarmıştı.

HAFTANIN EN İYİ GOLÜNE ADAY GÖSTERİLDİ

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A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetin son golünü kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'nin dördüncü haftanın en güzel golüne aday gösterildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

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Transfer gününün son günü geldiği Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, çıktığı 5 karşılaşmada 4 gol atarken 2'de asiste imzasını attı. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Kerem'in Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Aynı zamanda da milli oyuncu, 4 yıl formasını giydiği Galatasaray'da 179 resmi maçta 46 gol kaydetmişti.

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Atlético Madrid Kerem Aktürkoğlu La Liga Arda Güler real madrid
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