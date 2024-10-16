Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid yolcusu! Arda Güler'in rakibi olmaya gidiyor... Simeone transferine onay verdi!

Galatasaray'dan sezon başında 12 milyon euro karşılığında Portekiz ekibi Benfica’ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla adeta parmak ısırtıyor. Adı dünya devleriyle geçen milli oyuncu için bir sürpriz transfer iddiası daha ortaya atıldı.

Diario Gol'de yer alan habere göre, Atletico Madrid, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor.

SIMEONE'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ONAY ÇIKTI

İspanyol ekibinin listesinde transfer için birkaç isim olduğu ve bu isimlerden birinin de Diego Simeone'nin onay verdiği Kerem Aktürkoğlu olduğu öne sürüldü.

ATLETICO MADRID MAÇINIDA BOŞ GEÇMEMİŞTİ

Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-0 yendiği karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu takımının ilk golünü kaydetmeyi başarmıştı.

HAFTANIN EN İYİ GOLÜNE ADAY GÖSTERİLDİ

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetin son golünü kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'nin dördüncü haftanın en güzel golüne aday gösterildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfer gününün son günü geldiği Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, çıktığı 5 karşılaşmada 4 gol atarken 2'de asiste imzasını attı. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Kerem'in Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Aynı zamanda da milli oyuncu, 4 yıl formasını giydiği Galatasaray'da 179 resmi maçta 46 gol kaydetmişti.