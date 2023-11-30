Kerem Aktürkoğlu attığı golü Filistinli çocuklara armağan etti! Duygulandıran paylaşım

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Manchester United mücadelesine yedek kulübesinde başlayan Kerem, 60. dakikada oyuna girdi. 71. dakikada yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı. Aktürkoğlu, Manchester United'a attığı golü Filistin'deki çocuklara armağan etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kerem Aktürkoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Bu attığım golü, umut ve barış dolu bir geleceğe sahip olmayı hak eden Filistin'deki tüm çocuklara armağan ediyorum. Onların cesareti ve direnci, sahada bana ilham veriyor.Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız."





