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Kerem Aktürkoğlu daha önce anlatmadığı transfer detaylarını paylaştı! ''Sözleşmeyi havalimanında imzaladım"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.09.2024 13:51
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Galatasaray'dan Benfica'ya transferin son gününde imza atan Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinin detaylarını anlatan Kerem Aktürkoğlu daha önce bilinmeyen ayrıntıları paylaştı.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Galatasaray'dan Benfica'ya transferin son anlarında imza atarak büyük bir sürpriz yaşatan Kerem Aktürkoğlu tüm detayları BPlay'e paylaştı.

"SÖZLEŞMEYİ HAVALİMANINDA İMZALADIM"

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"Her şey çok çabuk oldu, bir gün içerisinde bitti. Sözleşmeyi havalimanında imzaladım. Gece yarısından önce Portekiz'de olmam gerekiyordu ve saat 23.45'te Lizbon'daki havalimanındaydım. 15 dakika içinde her şey bitti, imzaladım. Ondan sonra havalimanındaki bekledik ve haber geldi, "Artık Benfica'nın futbolcususun" dediler. Beklerken ellerim ve ayaklarım titriyordu. "Transfer olacak mı, olmayacak mı" diye düşünüyordum. 5 saatlik uçuşla birlikte görüşmeler 10-12 saat içerisinde tamamlandı."

"OYUNDAN ÇIKARKEN TÜM STADYUM BENİ AYAKTA ALKIŞLADI"

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"Oyundan çıkarken tüm stadyum beni ayakta alkışladı. İnanılmaz derecede duygulandım. Tribünde olan babam da çok etkilendi, gururlandı. Dediğim gibi buradaki aile ortamını ilk günden itibaren hissedebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ben de ülkemde, Galatasaray'da böyle bir aile ortamında büyüdüm. Çok rahat, çok güzel yıllar geçirdim. Bir sonraki kulübünüzde bunu özleyeceğinizi düşünürsünüz ama buradaki o aile ortamını gerçekten hissedebiliyorum. Benim için çok iyi ve beni mutlu ediyor. İlk andan itibaren kulübün büyüklüğünü hissettim. Hem taraftarlar hem de kulüp gerçekten çok büyük. Umarım bu kulübü daha da ileriye götüreceğiz, bunun için buradayız."

"BASKILARA ALIŞKINIM"

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"Baskılara alışığım. Dört yıl boyunca Galatasaray'da oynadım ve takım kaptanıydım. İyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de. İyi günlerdeki mutluluğu, sevinci, atmosferi biliyorum ama aynı zamanda kötü günlerde neler olduğunu da biliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu benfica galatasaray
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