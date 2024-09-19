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Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor! Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde de yaptı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.09.2024 20:15
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Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi 1.hafta maçında Benfica'nın Kızılyıldız'a konuk olduğu müsabakaya Orkun Kökçü ile beraber ilk 11'de başladı. Dakikalar 9'u gösterdiğinde milli oyuncu Portekiz ekibiyle Devler Ligi'nde ilk golünü kaydetti.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Şampiyonlar Ligi'nin 1.hafta karşılaşmasında Benfica deplasmanda kızılyıldız'a konuk oldu.

BENFICA KARİYERİ GOLLE BAŞLAMIŞTI

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Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euro karşılığından transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle ilk lig maçına Santra Clara karşısında çıkmıştı. Milli oyuncu karşılaşmada fileleri havalandırarak Benfica kariyerine golle başlamıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE YAPTI

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Devler ligi'nin 1. hafta mücadelesinde kızılyıldız deplasmanına çıkan Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun 9. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu golle birlikte Milli oyuncu, Portekiz ekibiyle ilk Şampiyonlar Ligi maçında da gol atmış oldu.

İKİNCİ GOL ORKUN KÖKÇÜ'DEN GELDİ

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Karşılaşmanın 29. dakikasında ise bu kes sahneye bir diğer milli oyuncumuz Orkun Kökçü çıktı ve skoru 2-0'a getiren gole imza attı.

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Kerem Aktürkoğlu
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