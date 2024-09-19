Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor! Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde de yaptı

Şampiyonlar Ligi'nin 1.hafta karşılaşmasında Benfica deplasmanda kızılyıldız'a konuk oldu.

BENFICA KARİYERİ GOLLE BAŞLAMIŞTI

Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euro karşılığından transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle ilk lig maçına Santra Clara karşısında çıkmıştı. Milli oyuncu karşılaşmada fileleri havalandırarak Benfica kariyerine golle başlamıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE YAPTI

Devler ligi'nin 1. hafta mücadelesinde kızılyıldız deplasmanına çıkan Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun 9. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu golle birlikte Milli oyuncu, Portekiz ekibiyle ilk Şampiyonlar Ligi maçında da gol atmış oldu.

İKİNCİ GOL ORKUN KÖKÇÜ'DEN GELDİ

Karşılaşmanın 29. dakikasında ise bu kes sahneye bir diğer milli oyuncumuz Orkun Kökçü çıktı ve skoru 2-0'a getiren gole imza attı.