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Kerem Aktürkoğlu: Fatih Hocam soluma sallar

26.11.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Olimpik Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledikleri maç sonrası konuştu.

Kerem Aktürkoğlu: Fatih Hocam soluma sallar
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Kerem Aktürkoğlu, Olimpik Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledikleri maç sonrası açıklamalar yaptı.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri

"Biraz darbeler oldu, yorgunluğun veridği ağrılar. Ciddi bir sakatlık yok. Derbiyi kaybettik, morla bozukluğu vardı. Taraftarımız yanımızda oldu. Muhteşem bir atmosfer vardı. Arkamızdaki olduklarında çok daha iyi oynuyoruz. İstemediğim bir penaltı yaptırdım. Güzel bir galibiyet oldu. Roma'da Lazio maçında liderliği istiyoruz."

"TARAFTARLA DAHA GÜÇLÜYÜZ!"

Derbiden sonra az süre vardı. Bu maça mental olarak hazırlanmak önemliydi. Derbiyi iyi oynayıp kaybetmiştik. Bugün çok güzel futbol oynadık. Derbiyi kaybetmemize rağmen gelip bizi desteklediler. Onlarla beraber daha güçlü ve daha iyi oynuyoruz.

"ROMA'DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Gruptan çıkmayı garantiledik ama liderliği garantilemedik. Roma'da bir maç var. İnşallah onu da kazanırız."

"FATİH HOCAM 'SENİN SIRAN' DEDİ!"

"Fatih Hoca devre arasında 'Senin sıran' demişti. Sol ayağıma sallar benim. Asisti sol ayağımla yapınca aramızda bir gülüşme oldu."

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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