Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray sahasına elinde çayla çıktı! Stadyumda çalan şarkı gündem oldu

Trendyol Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu ve tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi stadyumda ilginç bir olay yaşandı.

"RÜTBENİ BİLECEKSİN" GÖNDERMESİ

Fenerbahçeli futbolcular saha zeminine çıktığı an stadyum hoparlörlerinden "Rütbeni bileceksin" şarkısı çaldı. Stadyum atmosferini bir anda değiştiren bu hamle, ezeli rakibe yönelik açık bir gönderme olarak yorumlandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TEPKİ

Galatasaray taraftarı, saha zeminine elinde çayla çıkan Kerem Aktürkoğlu'na da tepki gösterdi. O anlar sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

KEREM'E 'MAVİ BONCUK' ŞARKISI

Kerem Aktürkoğlu’na "Mavi boncuk " şarkısı açıldı. Tüm Fenerbahçeli oyunculardan önce saha zeminine çıkan Kerem Aktürkoğlu'na özel açılan bu şarkı paylaşım rekoru kırdı.