Kerem Aktürkoğlu iddiaları ortalığı karıştırdı! Serdar Ali Çelikler'in "5 sayfa mektup yazmış" sözleri gündem oldu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin sezon başında Benfica'dan transfer ettiği Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için son dönemlerde ortaya çıkan tartışmalar iyice alevlendi. geçtiğimiz günlerde gazeteci Tahir Kum'un haberleştirdiği olay, dün akşam Serdar Ali Çelikler'in açıklamalarıyla güne damga vurdu.

"5 SAYFA MEKTUP YAZMIŞ..."

Neo Spor'da değerlendirmelerde bulunan gazeteci Serdar Ali Çelikler, “Kerem Aktürkoğlu transferini Türkiye’den şikayet eden başka külüpler de varmış. Galatasaray, 5 sayfa mektup yazmış. Birileri tarafından “Kerem’i yabancı kuruluşlara şikayet ettiniz mi?” diye bir telefon geleceğini düşünüyorum.

Hayırdır Fenerbahçe dokunulmaz mı? Varsa bir usulsüzlük tabiki denetleyecek UEFA. Birileri neden Galatasaray’a telefon etsin?

"EĞER CEZA GELİRSE HAKAN SAFİ ÖDEMELİ..."

"Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili olarak bir taraf, Fenerbahçe’nin 8–12 milyon euro arasında ceza alacağını söylüyor. UEFA FFP kurulu Fenerbahçe'ye denetime gelecek. Fenerbahçe'nin seçilme sebebi Hakan Safi'nin Kerem Aktürkoğlu PR'ı. Yönetimin bu iş için uğraştığını ve Hakan Safi'ye kızgın olduklarını biliyorum.

Fenerbahçe yönetimi ise ceza gelmemesi için uğraşıyor. Eğer para cezası gelirse, Hakan Safi ödemeli!” diyerek durumu anlattı.

ÖZEL İNCELEME İDDİASI!

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Tahir Kum köşe yazısında "UEFA’nın mart ayı raporlamasından ardından sözleşme detayları, sponsorluk anlaşmaları ve ödeme planları üzerinden Kerem Aktürkoğlu konusunu özel olarak inceleyeceği öğrenildi. Diğer yandan konuyla ilgili olarak UEFA’nın sadece kulüp verileriyle yetinmeyeceği, basına yansıyan iddialar ve UEFA’ya ulaştırılan şikayetler sebebiyle TFF’den de resmi rapor talep edeceği öğrenildi." demişti.