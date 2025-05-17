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Kerem Aktürkoğlu krizi! Galatasaray taraftarını kızdırmıştı... Daha fazla dayanamadı: "Kimsenin haddi değil"

Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan ve 215. lig şampiyonluğu için artık geri sayıma geçen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi baş gösterdi. Sarı-kırmızılıların kaldırdıkları kupa sonrası bir tebrik mesajı paylaşmayan Aktürkoğlu'na tepki yağdı. Gelen eleştiriler sonrası daha fazla dayanamayın millî futbolcunun ağabeyi Selim Aktürkoğlu bir açıklama yaptı. Aktürkoğlu, mesajında "Kimsenin haddi değil" derken, milli futbolcunun neden tebrik mesajı paylaşmadığını da açıkladı.

Kerem Aktürkoğlu krizi! Galatasaray taraftarını kızdırmıştı... Daha fazla dayanamadı: "Kimsenin haddi değil"
Devrim Karadağ
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Galatasaray çifte kupa zafer için geri sayıma geçti. Hafta içinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda 19. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılılarda 25. Süper Lig şampiyonluğu için heyecan dorukta.

5. YILDIZ İÇİN GERİ SAYIM

Süper Lig'de 86 puanla lider olan Galatasaray, yarın akşam Rams Park'ta Kayserispor'dan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Üst üste 3. kez şampiyon olması halinde Galatasaray 5. yıldızını takacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU KRİZİ: TARAFTARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Şampiyonluk maçı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da bir anda Kerem Aktürkoğlu ismi gündem oldu.

Millî futbolcunun, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası zaferini sosyal medyadan kutlamaması sert eleştirilere neden oldu.

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'SÜT KUPASI' PAYLAŞIMINI BEĞENDİ Mİ?

Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'ın Türkiye Kupası'na 'süt kupası' benzetmesi yapılan tweeti beğendiğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Ancak daha sonra bunun gerçek olmadığı ortaya çıktı.

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KEREM'İN AĞABEYİNDEN SERT SÖZLER

Yaşananların ardından Kerem Aktürkoğlu'nun ağabeyi Selim Aktürkoğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı. Aktürkoğlu, kardeşi hakkında yazılanlara ve eleştirilere sert tepki göstererek şunları söyledi:

"Biz ailecek Galatasaray'ı ve Kerem'i korumak için polemiklere girmemeye çalışıyoruz. Ama bugünkü akıl ve izandan yoksun paylaşımlardan ve yorumlardan sonra bir açıklama yapmak zorundayım.

Kerem, mevcut kulübüne ve taraftarlarına duyduğu sorumlulukla birlikte çok da iyi bir Galatasaraylı. Kalbi hâlâ takım arkadaşlarıyla ve kulübüyle atıyor.

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'KİMSENİN HADDİ DEĞİL!'

Final maçı sonrasında da kilometrelerce uzaktan soyunma odasında onlarla birlikte sevinçlerini paylaştı. Kusura bakmayın ama Galatasaray için ter dökmüş, eski kaptanının Galatasaraylılığını sorgulamak da kimsenin haddi değil."

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu galatasaray
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