Kerem Aktürkoğlu'na en yakın arkadaşlarından darbe! Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı tepkisini koydu...

Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'na eski takım arkadaşlarından şoke eden bir hamle geldi. Gün içinde Galatasaray ile ilgili tüm fotoğraflarını kaldıran Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını da takipten çıkmıştı. Bu hamlenin ardından Abdülkerim Bardakçı ve Yunus Akgün, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nu sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı.

Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Türk futbolunun ana gündem maddesi Kerem Aktürkoğlu... Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan milli oyuncunun eski takım arkadaşları şimdiden tepki koymuş durumda.

TAKİPTEN ÇIKARTTILAR

En samimi olduğu oyuncuların başında gelen Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, Instagram hesaplarından Kerem Aktürkoğlu'nu takip etmeyi bıraktı. İkilinin yaptığı bu hamle sosyal medyada büyük beğeni topladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU GALATASARAY'I SİLMİŞTİ

Fenerbahçe'ye transferi açıklandığı an sosyal medya hesaplarından Galatasaray'ı silen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın resmi hesabını da takipten çıkmıştı.

Kerem Aktürkoğlu Abdülkerim Bardakcı Yunus Akgün fenerbahçe
