Kerem Aktürkoğlu'na şoke eden 'Harry Potter' davası! Tüm hesapları incelenecek

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gol sevinçlerinde ve sosyal medya paylaşımlarında Harry Potter evrenine ait unsurları izinsiz kullandığı gerekçesiyle Warner Bros tarafından mahkemeye taşındı. Şirket, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, "Harry Potter", "Hogwarts" ve "Gryffindor" gibi pek çok ibarenin Türkiye’de tescilli marka olduğunu vurguladı.

MARKA VE TELİF HAKKI İHLALİ İDDİASI

Warner Bros, söz konusu markaların yalnızca kitap ve filmlerle sınırlı olmadığını, dünya çapında tanınan ve ticari değeri yüksek markalar olduğunu hatırlattı. Futbolcunun paylaşımlarında bu markalara açıkça atıfta bulunduğu, marka tescil bilgileriyle tablo halinde mahkemeye sunulduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELENECEK

Dilekçede, Aktürkoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarında Harry Potter serisinin ikonik müziği Hedwig's Theme’i kullandığı ve videolarda karakterler, Hogwarts arma ve film sahnelerini andıran dekorların yer aldığı ifade edildi. Warner Bros, bu unsurların hiçbir izin alınmadan kullanıldığını, telif ve marka haklarını ihlal ettiğini savundu.

BİLİRKİŞİ DEĞERLENDİRMESİ TALEBİ

Warner Bros, mahkemeden Instagram ve X’teki ilgili paylaşımların uzman bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti. İnceleme sonucunda Harry Potter evrenine ait telifli müzik, karakter, logo ve görsellerin kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi istendi. Dilekçede, incelemenin futbolcuya tebligat yapılmaksızın gerçekleştirilmesinin gerekliliği de yer aldı. (Sabah)