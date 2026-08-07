Kerem Aktürkoğlu'na transfer telefonu!

Hücum hattını play-off maçları öncesinde kaliteli bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Benfica forması giyen Yunan golcü Vangelis Pavlidis için temaslarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertli yönetimin, 27 yaşındaki santrforun transferini bitirmek adına Portekiz ekibiyle yürüttüğü görüşmelerde önemli aşama kaydettiği öğrenildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU DANIŞMANLIĞI

Sarı-lacivertliler, Benfica döneminde Kerem Aktürkoğlu ile Pavlidis arasındaki yakalanan saha içi uyumunu İstanbul'da da sürdürmeyi hedefliyor. Transfer süreci devam ederken Yunan golcünün de kararını netleştirmek adına Kerem Aktürkoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Pavlidis'in milli futbolcuya "Fenerbahçe nasıl?" sorusunu yönelterek kulüp ve şehir hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

"BENFİCA GÜNLERİMİZİ YAŞAYABİLİRİZ"

Eski takım arkadaşına transfer için olumlu referans veren Kerem Aktürkoğlu'nun, "Gelmeni isterim. Burayı çok seveceksin. Hem çok gol atarsın hem de çok kolay uyum sağlarsın. Benfica günlerimizi yaşayabiliriz" diyerek tecrübeli golcüyü Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda teşvik ettiği ifade edildi.

Portekiz kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, iki kulüp arasındaki bonservis pazarlıklarının 45 milyon Euro seviyelerinde tamamlanması bekleniyor.