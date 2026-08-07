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Kerem Aktürkoğlu'na transfer telefonu!

Fenerbahçe'nin golcü transferinde liste başında yer alan Vangelis Pavlidis transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yunan santrfor, İstanbul ve kulüp hakkında detaylı bilgi almak için eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu ararken transfer sürecine dair dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu'na transfer telefonu!
Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Hücum hattını play-off maçları öncesinde kaliteli bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Benfica forması giyen Yunan golcü Vangelis Pavlidis için temaslarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertli yönetimin, 27 yaşındaki santrforun transferini bitirmek adına Portekiz ekibiyle yürüttüğü görüşmelerde önemli aşama kaydettiği öğrenildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU DANIŞMANLIĞI

Kerem Aktürkoğlu na transfer telefonu! 1

Sarı-lacivertliler, Benfica döneminde Kerem Aktürkoğlu ile Pavlidis arasındaki yakalanan saha içi uyumunu İstanbul'da da sürdürmeyi hedefliyor. Transfer süreci devam ederken Yunan golcünün de kararını netleştirmek adına Kerem Aktürkoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Pavlidis'in milli futbolcuya "Fenerbahçe nasıl?" sorusunu yönelterek kulüp ve şehir hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

"BENFİCA GÜNLERİMİZİ YAŞAYABİLİRİZ"

Kerem Aktürkoğlu na transfer telefonu! 2

Eski takım arkadaşına transfer için olumlu referans veren Kerem Aktürkoğlu'nun, "Gelmeni isterim. Burayı çok seveceksin. Hem çok gol atarsın hem de çok kolay uyum sağlarsın. Benfica günlerimizi yaşayabiliriz" diyerek tecrübeli golcüyü Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda teşvik ettiği ifade edildi.

Portekiz kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, iki kulüp arasındaki bonservis pazarlıklarının 45 milyon Euro seviyelerinde tamamlanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bırak yunanı rumu talisca yeter bize
gitsin
Vangelis son iki sezonda 30+ gol attı. Son Avrupa elemesi maçında 4 gol birden attı. AZ Alkmaar’dan beri takip ederim tam bir pivot santrafor. Tek sıkıntı Benfica, zorluk çıkarır.
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