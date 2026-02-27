Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını kızdıran sözler! "Şampiyon biz olacağız, gerekirse sol bek oynarım!"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, İstanbul'da aldığı 3-0'lık ağır Nottingham Forest yenilgisinin rövanşında İngiltere'de sahaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, zorlu deplasmandan Kerem Aktürkoğlu'nun attığı iki şık golle galip ayrılsa da turnuvaya veda etmekten kurtulamadı. İngiltere'deki geceye ise Avrupa vedasından çok, Kerem'in maç sonu yaptığı hırs dolu açıklamalar damga vurdu.

"TARAFTARI ÜZDÜK AMA PES ETMEYECEĞİZ!"

Ağları iki kez sarsarak takımını galibiyete taşıyan ve sahanın en iyisi olan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamalarda hafta sonu ligde yaşanan Kasımpaşa travmasına da değindi.

Avrupa'ya veda etmelerine rağmen takımın reaksiyonundan memnun olduğunu belirten yıldız oyuncu, "İlk maçın 3-0 bitmesinin ardından hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz dedik. Hafta sonu acı verici bir şekilde taraftarımızı üzdük. Bugün Fenerbahçe'nin asla pes etmeyeceğini göstermek istedik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kazandık ama Avrupa Ligi'ne veda ettik, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLAN TARAF BİZ OLACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin lig ve Avrupa'da üst üste oynadığı yıpratıcı maç trafiğiyle ilgili de konuşan Kerem, yorgunluğu bir mazeret olarak görmediklerinin altını çizdi. Şampiyonluk inancını yineleyen hücum oyuncusu, "Herkes için yoğun bir fikstür var, bu bizim için bir bahane değil. Önümüzdeki maçlardan güzel skorlarla ayrılacağımızı düşünüyorum. Ligin sonunda da şampiyon olan taraf kesinlikle biz olacağız" diyerek iddialı konuştu.

TEDESCO'YA VERDİĞİ SÖZ: "GEREKİRSE SOL BEK OYNARIM!"

Domenico Tedesco ile sezon başında yaptığı görüşmeyi ilk kez anlatan milli futbolcu, taraftarın gönlüne taht kuracak şu fedakarlık mesajını verdi:

"Kaleye yakın oynadığımda daha mutlu oluyorum. Kendimi kanat oyuncusu değil, kanat forvet olarak görüyorum. Sezon başında hocamız Domenico Tedesco ile konuştuk. Ona 'Nerede görev verilirse orada oynarım' dedim. Benim gol atmam önemli değil, sahada sonuna kadar mücadele ederim. Önemli olan tek şey Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Bunun için gerekirse orta saha, gerekirse sol bek bile oynarım!"