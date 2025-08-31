SPOR

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıran açıklama! "Türkiye'nin en büyük ve en şerefli kulübü Fenerbahçe"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi. Ayağının tozuyla havalimanında açıklamalarda bulunan Kerem, Türkiye'nin en büyük ve en şerefli kulübünün Fenerbahçe olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi. Gelir gelmez kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri Galatasaray taraftarını bir hayli kızdırdı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"

Kerem Aktürkoğlu, "Zor bir süreç oldu ama başta başkanımız Ali Koç olmak üzere, sonra başkanımız Hakan Safi bu zor süreçte yanımda oldu. Bu transferi mümkün kıldılar. Ben de çok istedim. Şampiyonluk için buradayım. Taraftarımıza bunun sözünü vermiş olmalıyım. Ben buraya bunun için geldim. Şampiyonluğu armağan edebilmek için geldim. Bu transfer hayırlı olsun." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"

Milli yıldız, "Türkiye'nin en büyük ve en şerefli kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

