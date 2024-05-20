Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonunda olay yaratan ifadeler!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenip unutulmaz bir akşama imza attığı mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda sinirler gerildi. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'ndan ilginç bir ifade kullanıldı.

"KORKAK HERİFLER"

Maç sonunda takım otobüsüne doğru ilerleyen Kerem Aktürkoğlu, kameraları görünce "korkak herifler" cümlesini kurdu. Fenerbahçeli futbolculara söylendiği tahmin edilen bu cümlenin kimlere söylenediği bilinmiyor.

ÇOK SİNİRLİYDİ

Milli oyuncunun çok sinirli olduğu gözlenirken, soyunma odası koridorlarında çıkan kavgaya yönelik bir göndermede bulunduğu iddia ediliyor.





