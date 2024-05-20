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Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonunda olay yaratan ifadeler!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.05.2024 07:39
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Maçtan sonra takım otobüsüne giden milli oyuncu kameralara karşı ilginç bir ifade kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonunda olay yaratan ifadeler!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenip unutulmaz bir akşama imza attığı mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda sinirler gerildi. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'ndan ilginç bir ifade kullanıldı.

"KORKAK HERİFLER"

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Maç sonunda takım otobüsüne doğru ilerleyen Kerem Aktürkoğlu, kameraları görünce "korkak herifler" cümlesini kurdu. Fenerbahçeli futbolculara söylendiği tahmin edilen bu cümlenin kimlere söylenediği bilinmiyor.

ÇOK SİNİRLİYDİ

Milli oyuncunun çok sinirli olduğu gözlenirken, soyunma odası koridorlarında çıkan kavgaya yönelik bir göndermede bulunduğu iddia ediliyor.

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Kerem Aktürkoğlu galatasaray
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