SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Süper Lig'in gol kralı belli oldu! Onuachu ve Shomurodov zirvede

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunda son düdüğün çalmasıyla birlikte, aylardır süren muazzam gol krallığı yarışı da adına yakışır tarihi bir finalle tamamlandı.

Süper Lig'in gol kralı belli oldu! Onuachu ve Shomurodov zirvede
Burak Kavuncu
Paul Onuachu

Paul Onuachu

NİJ Nijerya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda son düdük çaldı, şampiyonluk heyecanının yanı sıra gol krallığı yarışı da adına yakışır bir finalle tamamlandı!

SÜPER LİG'DE SEZON BİTTİ, KRAL BELLİ OLDU! TAHTIN ORTAKLARI NEFES KESTİ...

Süper Lig in gol kralı belli oldu! Onuachu ve Shomurodov zirvede 1

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunda son düdüğün çalmasıyla birlikte, aylardır süren muazzam gol krallığı yarışı da adına yakışır tarihi bir finalle tamamlandı. Sezon boyunca fileleri tam 22'şer kez havalandıran Trabzonsporlu Ebere Paul Onuachu ve RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov, rakiplerini geride bırakarak krallık tacını beraber sırtladı.

ZİRVEDE İKİ DEV: ONUACHU VE SHOMURODOV!

Süper Lig in gol kralı belli oldu! Onuachu ve Shomurodov zirvede 2

Sezon boyunca büyük bir istikrar yakalayan ve takımlarını sırtlayan iki isim, son haftaya kadar süren muazzam rekabetin ardından krallık koltuğuna beraber oturdu. Trabzonspor formasıyla rakip savunmaların kabusu olan Paul Onuachu 22 golle fırtına estirirken, Başakşehir’in en büyük kozu Eldor Shomurodov da 22 golle bu muhteşem ortaklığa adını yazdırdı. İki golcü, kalitelerini tüm Türkiye’ye bir kez daha kanıtladı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,39

Vade

0 Ay

Toplam Tutar

65.450 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

TALISCA TAKİBİ BIRAKMADI, DÜNYA YILDIZLARI GERİDE KALDI

Süper Lig in gol kralı belli oldu! Onuachu ve Shomurodov zirvede 3

Zirvenin hemen arkasında ise Fenerbahçe’nin Brezilyalı süperstarı Anderson Talisca yer aldı. Sarı-lacivertli formayla büyüleyici gollere imza atan Talisca, sezonu 19 golle tamamlayarak podyumun üçüncü basamağına çıktı. Gaziantep FK'nın golcüsü Mohamed Lamine Bayo ise 15 golle listeye damga vuran bir diğer isim oldu.

GALATASARAY'IN ASLANLARI BU KEZ GERİDE KALDI!

Süper Lig in gol kralı belli oldu! Onuachu ve Shomurodov zirvede 4

Geçtiğimiz sezonların gol yollarındaki mutlak hakimi olan Galatasaray'da ise bu kez işler istendiği gibi gitmedi. Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü Nijeryalı forveti Victor Osimhen sezonu 15 golle tamamlayarak krallık yarışında geride kalırken, Cimbom'un Arjantinli tangocusu Mauro Emanuel Icardi ise 14 golde kalarak zirvenin uzağında bir sezonu geride bıraktı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Trabzonspor Trabzonspor
0 - 3
Natura Dünyası Gençlerbirliği Natura Dünyası Gençlerbirliği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig'den son düşen takım Antalyaspor oldu! Fenerbahçe maçında dramatik sonSüper Lig'den son düşen takım Antalyaspor oldu! Fenerbahçe maçında dramatik son
MYNET ÖZEL - Galatasaray'da Fatih Terim sürprizi!MYNET ÖZEL - Galatasaray'da Fatih Terim sürprizi!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Anderson Talisca medipol başakşehir Victor Osimhen Paul Onuachu Eldor Shomurodov
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çorlu'da silahlı çatışma! 2 polis şehit oldu

Çorlu'da silahlı çatışma! 2 polis şehit oldu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.