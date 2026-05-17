Süper Lig'in gol kralı belli oldu! Onuachu ve Shomurodov zirvede

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda son düdük çaldı, şampiyonluk heyecanının yanı sıra gol krallığı yarışı da adına yakışır bir finalle tamamlandı!

SÜPER LİG'DE SEZON BİTTİ, KRAL BELLİ OLDU! TAHTIN ORTAKLARI NEFES KESTİ...

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunda son düdüğün çalmasıyla birlikte, aylardır süren muazzam gol krallığı yarışı da adına yakışır tarihi bir finalle tamamlandı. Sezon boyunca fileleri tam 22'şer kez havalandıran Trabzonsporlu Ebere Paul Onuachu ve RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov, rakiplerini geride bırakarak krallık tacını beraber sırtladı.

ZİRVEDE İKİ DEV: ONUACHU VE SHOMURODOV!

Sezon boyunca büyük bir istikrar yakalayan ve takımlarını sırtlayan iki isim, son haftaya kadar süren muazzam rekabetin ardından krallık koltuğuna beraber oturdu. Trabzonspor formasıyla rakip savunmaların kabusu olan Paul Onuachu 22 golle fırtına estirirken, Başakşehir’in en büyük kozu Eldor Shomurodov da 22 golle bu muhteşem ortaklığa adını yazdırdı. İki golcü, kalitelerini tüm Türkiye’ye bir kez daha kanıtladı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı %3,39 Vade 0 Ay Toplam Tutar 65.450 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

TALISCA TAKİBİ BIRAKMADI, DÜNYA YILDIZLARI GERİDE KALDI

Zirvenin hemen arkasında ise Fenerbahçe’nin Brezilyalı süperstarı Anderson Talisca yer aldı. Sarı-lacivertli formayla büyüleyici gollere imza atan Talisca, sezonu 19 golle tamamlayarak podyumun üçüncü basamağına çıktı. Gaziantep FK'nın golcüsü Mohamed Lamine Bayo ise 15 golle listeye damga vuran bir diğer isim oldu.

GALATASARAY'IN ASLANLARI BU KEZ GERİDE KALDI!

Geçtiğimiz sezonların gol yollarındaki mutlak hakimi olan Galatasaray'da ise bu kez işler istendiği gibi gitmedi. Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü Nijeryalı forveti Victor Osimhen sezonu 15 golle tamamlayarak krallık yarışında geride kalırken, Cimbom'un Arjantinli tangocusu Mauro Emanuel Icardi ise 14 golde kalarak zirvenin uzağında bir sezonu geride bıraktı.