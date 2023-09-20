SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Kerem Aktürkoğlu'ndan sürpriz imza! Ününe ün katıp geleceğini sağlama alacak

Kerem Aktürkoğlu'ndan sürpriz imza! Ününe ün katıp geleceğini sağlama alacak

20.09.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, ticari bir yatırıma imza atmanın eşiğinde... Ününe ün katıp yatırımlarını arttırmayı düşünen yıldız oyuncu flaş bir hamlede bulundu.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği harika performansla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu, geleceği adına Türkiye'de daha önce nadiren görülmüş bir olaya imza atıyor.

KENDİ MARKASINI ÇIKARACAK

_14227

Kendi ismini tescil ettirmek için başvuruda bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun birçok hamle yapacağı öğrenildi. Parfüm, saat, spor faaliyeti ve yayıncılık gibi alanlara atılmayı düşünen Kerem Aktürkoğlu, bazı şirketlerle görüşmelere bile başladı.

TAKIMIN YILDIZI

8231724eb6974c74b311159db3acf956

Galatasaray'da bu sezona en iyi başlayan oyunculardan biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun bu hamlesi yıldız oyuncunun ününe ün katarak maddi açıdan da büyük gelir sağlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Stefan Kuntz, Riva'dan ayrıldı! İşte son gelişmelerStefan Kuntz, Riva'dan ayrıldı! İşte son gelişmeler
Kopenhag maçı öncesi müthiş prim!Kopenhag maçı öncesi müthiş prim!
İtalyanlar, milli takımın yeni hocasını resmen duyurduİtalyanlar, milli takımın yeni hocasını resmen duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu galatasaray sezon iyet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin kocası evi bastı! Böyle kaçmaya çalıştı

Sevgilisinin kocası evi bastı! Böyle kaçmaya çalıştı

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Cinsel organında morluk gördü! Kreş müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandı

Cinsel organında morluk gördü! Kreş müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandı

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.