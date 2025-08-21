SPOR

Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer sorusuna tek kelimelik yanıt!

Fenerbahçe'nin bir süredir transferini bitirmek için çabaladığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, dün Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica formasıyla Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Aktürkoğlu, maç sonu gazetecilerin kendisine yönelttiği transfer sorusunu ise tek kelimelik yanıtla geçiştirdi.

Doğukan Akbayır

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Benfica'yı ağırladı. Maçtan gol sesi çıkmazken, gözler Fenerbahçe'nin bir süredir transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu'ndaydı.

TRANSFER SORUSUNA TEK KELİMEYLE YANIT VERDİ

Aktürkoğlu, Benfica formasıyla maça ilk 11'de başlarken 77. dakikada oyundan çıktı.

Karşılaşmanın ardından stattan çıkarken görüntülenen Kerem Aktürkoğlu'na "Transferle ilgili bir şey söylemek ister misin?" sorusu yöneltildi.

Milli futbolcu soruyu "Kolay gelsin" diyerek cevapladı ve transfer süreciyle ilgili bir bilgi vermedi.

