Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer sorusuna tek kelimelik yanıt!

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Benfica'yı ağırladı. Maçtan gol sesi çıkmazken, gözler Fenerbahçe'nin bir süredir transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu'ndaydı.

TRANSFER SORUSUNA TEK KELİMEYLE YANIT VERDİ

Aktürkoğlu, Benfica formasıyla maça ilk 11'de başlarken 77. dakikada oyundan çıktı.

Karşılaşmanın ardından stattan çıkarken görüntülenen Kerem Aktürkoğlu'na "Transferle ilgili bir şey söylemek ister misin?" sorusu yöneltildi.

Milli futbolcu soruyu "Kolay gelsin" diyerek cevapladı ve transfer süreciyle ilgili bir bilgi vermedi.