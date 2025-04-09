Kerem Aktürkoğlu'nu bu kez de dünya devi istiyor! İngiltere'nin yolunu sezon sonunda tutabilir...

Benfica'nın Portekiz Ligi'nde gösterdiği performansın arkasında duran en önemli isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu için İngiltere'den haber var. İstatistikleriyle ön plana çıkan Kerem için Arsenal'ın devrede olduğu öğrenildi.

1 AYDIR KEREM AKTÜRKOĞLU'NU TAKİP EDİYORLAR

Arsenal yetkililerinin en az 1 aydır Kerem Aktürkoğlu'nu takip ettikleri öğrenildi. Scout raporlarında olumlu bahsedilen Kerem için sezon sonunda resmi teklifin yapılmasına kuvvetli ihtimal olarak veriliyor.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Benfica'yı basamak olarak kullandığı bilinen Kerem, Arsenal'dan gelecek teklifi hemen kabul edeceği ve bu konuda çok heyecanlı olduğu ifade edildi.