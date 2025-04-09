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  4. Kerem Aktürkoğlu'nu bu kez de dünya devi istiyor! İngiltere'nin yolunu sezon sonunda tutabilir...

Kerem Aktürkoğlu'nu bu kez de dünya devi istiyor! İngiltere'nin yolunu sezon sonunda tutabilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.04.2025 15:22
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Benfica'nın yükselen değeri Kerem Aktürkoğlu için dünya devinin girişimlerde bulunduğu yazıldı. Son dönemde gösterdiği performansla takımını sırtlayan Kerem, taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Kerem Aktürkoğlu'nu bu kez de dünya devi istiyor! İngiltere'nin yolunu sezon sonunda tutabilir...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Benfica'nın Portekiz Ligi'nde gösterdiği performansın arkasında duran en önemli isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu için İngiltere'den haber var. İstatistikleriyle ön plana çıkan Kerem için Arsenal'ın devrede olduğu öğrenildi.

1 AYDIR KEREM AKTÜRKOĞLU'NU TAKİP EDİYORLAR

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Arsenal yetkililerinin en az 1 aydır Kerem Aktürkoğlu'nu takip ettikleri öğrenildi. Scout raporlarında olumlu bahsedilen Kerem için sezon sonunda resmi teklifin yapılmasına kuvvetli ihtimal olarak veriliyor.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

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Benfica'yı basamak olarak kullandığı bilinen Kerem, Arsenal'dan gelecek teklifi hemen kabul edeceği ve bu konuda çok heyecanlı olduğu ifade edildi.

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