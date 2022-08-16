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Kerem Aktürkoğlu'nu yıkan haber! Galatasaray'dan Hazard bombası

16.08.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray transfer döneminde çok büyük oynuyor. Real Madrid'in elden çıkarmaya çalıştığı Hazard için İspanyol devinin kapısını çalan sarı-kırmızılılar pazarlıklara başladı. Yapılacak dünyaca ünlü transferle hem forma satışını hem de reklam olarak artış bekleyen Galatasaray'da piyango Kerem Aktürkoğlu'na vuracak. Hazard'ın olası transferi sonrası Kerem Aktürkoğlu yine yollar ayrılabilir. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu'nu yıkan haber! Galatasaray'dan Hazard bombası
Eden Hazard

Eden Hazard

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Galatasaray transfere doymuyor... Sarı-kırmızılıların şimdiki hedefi Eden Hazard oldu. Belçikalı yıldız için Real Madrid ile temasa geçen Galatasaraylı yetkililer taraftarlarını şimdide heyecanlandırdı.

REAL MADRID KURTULMAK İSTİYOR

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İspanyol basınına göre; Hazard'ın aldığı yüksek maaş nedeniyle kurtulmak isteyen Real Madrid, Galatasaray'ın bu yaklaşımına olumlu bakıyor. Yıldız oyuncunun kiralanıp maaşının ortak ödenmesi konusunda görüşme yapan yetkililerin şimdilik ılımlı olduğu aktarıldı.

GEÇEN SEZON ADETA SAHADA YOKTU

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Geçtiğimiz sezon sadece 18 maçta forma giyebilen Hazard, yalnızca 1 asistlik katkı sağlayabilmişti. Real Madrid'den ayrılmaya sıcak bakan Belçikalı oyuncunun seçenekleri değerlendirdiği öğrenildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU GİDEBİLİR

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Hazard'ın olası transferi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun da Fransa Ligi ekiplerinden Nice'ye transferi gerçekleşebilir.


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Kerem Aktürkoğlu galatasaray hazard real madrid
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