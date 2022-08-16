Kerem Aktürkoğlu'nu yıkan haber! Galatasaray'dan Hazard bombası

Galatasaray transfere doymuyor... Sarı-kırmızılıların şimdiki hedefi Eden Hazard oldu. Belçikalı yıldız için Real Madrid ile temasa geçen Galatasaraylı yetkililer taraftarlarını şimdide heyecanlandırdı.
İspanyol basınına göre; Hazard'ın aldığı yüksek maaş nedeniyle kurtulmak isteyen Real Madrid, Galatasaray'ın bu yaklaşımına olumlu bakıyor. Yıldız oyuncunun kiralanıp maaşının ortak ödenmesi konusunda görüşme yapan yetkililerin şimdilik ılımlı olduğu aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon sadece 18 maçta forma giyebilen Hazard, yalnızca 1 asistlik katkı sağlayabilmişti. Real Madrid'den ayrılmaya sıcak bakan Belçikalı oyuncunun seçenekleri değerlendirdiği öğrenildi.
Hazard'ın olası transferi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun da Fransa Ligi ekiplerinden Nice'ye transferi gerçekleşebilir.
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