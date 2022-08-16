Kerem Aktürkoğlu'nu yıkan haber! Galatasaray'dan Hazard bombası

Galatasaray transfere doymuyor... Sarı-kırmızılıların şimdiki hedefi Eden Hazard oldu. Belçikalı yıldız için Real Madrid ile temasa geçen Galatasaraylı yetkililer taraftarlarını şimdide heyecanlandırdı.

REAL MADRID KURTULMAK İSTİYOR

İspanyol basınına göre; Hazard'ın aldığı yüksek maaş nedeniyle kurtulmak isteyen Real Madrid, Galatasaray'ın bu yaklaşımına olumlu bakıyor. Yıldız oyuncunun kiralanıp maaşının ortak ödenmesi konusunda görüşme yapan yetkililerin şimdilik ılımlı olduğu aktarıldı.

GEÇEN SEZON ADETA SAHADA YOKTU

Geçtiğimiz sezon sadece 18 maçta forma giyebilen Hazard, yalnızca 1 asistlik katkı sağlayabilmişti. Real Madrid'den ayrılmaya sıcak bakan Belçikalı oyuncunun seçenekleri değerlendirdiği öğrenildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU GİDEBİLİR

Hazard'ın olası transferi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun da Fransa Ligi ekiplerinden Nice'ye transferi gerçekleşebilir.



