Kerem Aktürkoğlu'nun 12 yıl önceki fotoğrafı sızdırıldı! Hangi takımı tuttuğu da ortaya çıktı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun gençlik küçüklük fotoğrafları sosyal medyaya sızdırılmaya devam ediyor. Fenerbahçeli olduğu bilinen fakat daha önce fotoğrafı ortaya çıkmayan Kerem'in sarı-lacivertlilere transferi kesinleştikten sonra detaylar paylaşılmaya başlandı.

FENERBAHÇE STADINDA MAÇ İZLERKEN FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Kerem Aktürkoğlu’nun çocukken, Fenerbahçe kale arkası tribününde yer alan fotoğrafı paylaşıldı. Sarı-lacivertlilerin 2012 yılında Spartak Moskova'yı ağırladığı maçta yer alan Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

GALATASARAY'A AİT FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Galatasaray'da forma giydiği dönemde de küçükken Fenerbahçeli olduğu bilinen Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafları sızdırılmamıştı. Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettikten sonra gemileri yakan Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesaplarından Galatasaray'a ait tüm anıları da sildi.

FATİH TERİM İLE FOTOĞRAFINI BİLE SİLDİ!

Kendisini Galatasaray'a kazandıran Fatih Terim ile olan eski fotoğrafını da silen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın resmi hesabını takipten çıktı. Sarı-kırmızılılar da Kerem Aktürkoğlu'nu aynı şekilde takibi bıraktı.