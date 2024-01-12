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Kerem Aktürkoğlu'nun ağzını okudular! Zorbay Küçük'e söylediği sözler ortaya çıkmasının ardından sosyal medya karıştı! ''Hayatımda gördüğüm en kötü hakemsin bak yüzüne söylüyorum''

12.01.2024 13:30 | Son Güncelleme:
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Sivasspor maçının son dakikasında rakibine faul yapan Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, ikinci sarı karttan oyun dışına alınmıştı. Maçın hakemi Zorbay Küçük ile hararetli bir tartışma yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun söyledikleri ağız okuma teknolojisiyle ortaya çıktı. Gördüğü kırmızı kart sonrası sinirlerine hakim olamayan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun ağzını okudular! Zorbay Küçük'e söylediği sözler ortaya çıkmasının ardından sosyal medya karıştı! ''Hayatımda gördüğüm en kötü hakemsin bak yüzüne söylüyorum''
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ve Galatasaray karşı karşıya gelmiş ve Kerem Aktürkoğlu gördüğü kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Fenerbahçe'nin kazanmasıyla birlikte Sivasspor maçını kesin kazanmak zorunda olan sarı-kırmızılılar, beraberlik golünün ardından bir hayli sinirlenmiş ve maçtaki tansiyon artmıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme söylediği sözler mücadelenin önüne geçti.

ZORBAY KÜÇÜK İLE TARTIŞTI

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Kerem, Sivasspor deplasmanında uzatma dakikalarında yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Gördüğü kırmızı kart sonrası çılgına dönen Kerem, Zorbay Küçük ile kısa süreli bir tartışma yaşamıştı.

DÖRDÜNCÜ HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

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Öfkesi dinmeyen Kerem Aktürkoğlu, sahadan ayrılmak üzereyken maçın dördüncü hakeminin üzerine doğru yürüdü. Okan Buruk ve teknik heyetin araya girmesinin ardından zor da olsa sakinleştirilen Kerem, soyunma odasının yolunu tuttu.

AĞZINI OKUDULAR

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Yaşanan bu gelişmeler sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun söyledikleri ortaya çıktı. Zorbay Küçük'ün yanına giden Kerem, "Hayatımda gördüğüm en kötü hakemsin bak yüzüne söylüyorum. Sen kötü bir hakemsin. Al bu topu devam et." dediği öğrenildi.

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