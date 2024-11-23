Kerem Aktürkoğlu'nun Barcelona'ya transfer olacağını açıkladı! Galatasaray'ın eski futbolcusundan flaş açıklama

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'deki performansı herkes tarafından beğeni topladı. Avrupa'nın birçok takımının Kerem için Benfica maçlarına scout gönderdiği bilinirken, Galatasaray'ın eski futbolcusu Yasin Öztekin'den açıklama geldi.

"BARCELONA'YA GİDECEK"

Yasin Öztekin, "Bence Barcelona'ya gidecek diye düşünüyorum. İçimde öyle bir his var. Oynayabilecek kapasitesi de var. İnşallah Barcelona'da onu canlı izleriz." ifadelerini kullandı.

BENFICA'YI SALLIYOR

Benfica formasıyla bugüne kadar 11 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 8 gol, 3 asistlik performans sergileyerek takımının en skorer oyuncularından biri oldu. (Ajansspor)