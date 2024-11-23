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Kerem Aktürkoğlu'nun Barcelona'ya transfer olacağını açıkladı! Galatasaray'ın eski futbolcusundan flaş açıklama

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.11.2024 13:46
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Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Portekiz'de devam ediyor. Attığı gollerle kısa süre içinde kendinden söz ettiren Kerem için Avrupa'nın birçok takımı devreye şimdiden girdi. Galatasaray'ın eski futbolcusu Yasin Öztekin'den dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Barcelona'ya transfer olacağını açıkladı! Galatasaray'ın eski futbolcusundan flaş açıklama
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'deki performansı herkes tarafından beğeni topladı. Avrupa'nın birçok takımının Kerem için Benfica maçlarına scout gönderdiği bilinirken, Galatasaray'ın eski futbolcusu Yasin Öztekin'den açıklama geldi.

"BARCELONA'YA GİDECEK"

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Yasin Öztekin, "Bence Barcelona'ya gidecek diye düşünüyorum. İçimde öyle bir his var. Oynayabilecek kapasitesi de var. İnşallah Barcelona'da onu canlı izleriz." ifadelerini kullandı.

BENFICA'YI SALLIYOR

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Benfica formasıyla bugüne kadar 11 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 8 gol, 3 asistlik performans sergileyerek takımının en skorer oyuncularından biri oldu. (Ajansspor)

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Galatasaray Galatasaray

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu benfica galatasaray
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