Kerem Aktürkoğlu Benfica yolcusu! Pazarlıklar sürüyor... İmza an meselesi

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Napoli'den Osimhen'i kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray için çarpıcı bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

SON PAZARLIKLAR YAPILIYOR

Galatasaray ile Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu için son pazarlıklar yapılıyor.

Portekiz kulübü başarılı oyuncu için sarı - kırmızılılara 11 milyon euro teklif ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Milli futbolcunun kısa süre içerisinde Portekiz'e giderek Benfica'ya imza atması bekleniyor.

Aktürkoğlu'nun Portekiz'e gitmek için milli takım kampından ayrıldığı da gelen iddialar arasında.

GALATASARAY KARİYERİ

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla 179 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 46 gol ve 42 asistlik skor katkısı verdi