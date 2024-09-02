SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Kerem Aktürkoğlu Benfica yolcusu! Pazarlıklar sürüyor... İmza an meselesi

Kerem Aktürkoğlu Benfica yolcusu! Pazarlıklar sürüyor... İmza an meselesi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.09.2024 18:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, transferde hareketli bir gün geçiyor. Son olarak Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen ile anlaşan sarı - kırmızılılarda bu sefer de ayrılık iddiası gündeme düştü. Portekiz ekibi Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için yüksek bir bonservis teklif ettiği ve transferin imza aşamasına geldiği öne sürüldü.

Kerem Aktürkoğlu Benfica yolcusu! Pazarlıklar sürüyor... İmza an meselesi
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Napoli'den Osimhen'i kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray için çarpıcı bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

SON PAZARLIKLAR YAPILIYOR

GWVZtMuX0AAhuWp

Galatasaray ile Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu için son pazarlıklar yapılıyor.

Portekiz kulübü başarılı oyuncu için sarı - kırmızılılara 11 milyon euro teklif ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Milli futbolcunun kısa süre içerisinde Portekiz'e giderek Benfica'ya imza atması bekleniyor.

Aktürkoğlu'nun Portekiz'e gitmek için milli takım kampından ayrıldığı da gelen iddialar arasında.

GALATASARAY KARİYERİ

GWVxQKlXoAABZcN

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla 179 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 46 gol ve 42 asistlik skor katkısı verdi

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
transfer Kerem Aktürkoğlu son dakika galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Gözler ona çevrilmişti! Müge Anlı'dan 'Narin' açıklaması

Gözler ona çevrilmişti! Müge Anlı'dan 'Narin' açıklaması

Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti

Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı!

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızını milli takıma davet etti!

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızını milli takıma davet etti!

Real Madrid'de krizin adı: Arda Güler!

Real Madrid'de krizin adı: Arda Güler!

''Üzerimde çok siyasi baskı var, sizinle çalışamayacağız..."

''Üzerimde çok siyasi baskı var, sizinle çalışamayacağız..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.