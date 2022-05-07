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  4. Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi kül oldu! 25 milyon derken nerelere düştü...

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi kül oldu! 25 milyon derken nerelere düştü...

07.05.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 5 kritik oyuncusu için alt limiti belirledi. Yıldız isimlere 10 milyon eurodan aşağı gelen teklifler değerlendirilmeyecek. 10 milyon euro'nun üzerinde gelen tekliflere yeşil ışık yakan Burak Elmas, Kerem Aktürkoğlu için konuşulan 25-30 milyon euro gibi bedelleri suya düşürdü.

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi kül oldu! 25 milyon derken nerelere düştü...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray çok başarısız bir sezonu geride bıraksa da Avrupalı scoutlar birçok oyuncuyu listesine aldı. Sivasspor maçı için de Nef Stadyumu'na Almanya, Fransa ve İtalya'dan gözlemciler geldi. Kerem, Marcao, Nelsson ve Mohamed'in yanı sıra Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün için sarı-kırmızılı kulübe resmi teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

HARCAMA YETKİSİ YOK AMA SATABİLİR

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11 Haziran'daki seçime kadar görevine devam edecek Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, yönetim bütçesi onaylanmadığı için bonservis harcama yetkisi yok. Ancak oyuncu satışı yapabilmesi için bir engel bulunmuyor. Elmas, 10 milyon Euro üzerinde cazip teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacak. Başkanın danışmanı Luis Campos ve İtalyan sportif direktör Sensibile, Galatasaraylı yıldızların yüksek rakamlara satışı için bağlantılarını kullanacak.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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