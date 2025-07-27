Kerem Aktürkoğlu'nun golü sonrası Yunus Akgün'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler!

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz’de sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Estadio da Luz Stadyumu’nda Benfica ile karşılaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun bir gol attığı mücadele sonrası Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'den flaş bir açıklama geldi.

"MAÇTAN ÖNCE SÖYLEMİŞTİM"

Galatasaray'ın hazırlık maçı sonrası basın mensuplarıyla konuşan Yunus, "Kerem'in Fenerbahçe'ye gol atacağını biliyordum, maçtan önce konuşmuştuk." şeklinde gülerek konuşunca sosyal medya adeta yıkıldı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERİYOR

Yunus Akgün'ün bu sözlerine Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi. Bu maçla birlikte Portekiz kampını sonlandıran sarı-lacivertli ekip, İstanbul’a dönerek hazırlıklarına burada devam edecek.