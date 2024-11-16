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  4. Kerem Aktürkoğlu penaltıyı direğe nişanladı... Gözyaşlarına hakim olamadı! Hakan Çalhanoğlu yanına gitti ve... ''Özür diliyorum''

Kerem Aktürkoğlu penaltıyı direğe nişanladı... Gözyaşlarına hakim olamadı! Hakan Çalhanoğlu yanına gitti ve... ''Özür diliyorum''

16.11.2024 22:25
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Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.11.2024 22:25
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup beşinci maçında Kayseri'de Galler ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın son anlarında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviremeyen Kerem Aktürkoğlu, gözyaşlarını tutamadı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı'mız Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile Kayseri'de karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Ay-yıldızlılar Uluslar A Ligi'ne yükselmek için grup'taki son maçında Karadağ'a salı günü 22.45'te konuk olacak.

PENALTIDAN YARARLANAMADI

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Karşılaşmada dakikalar 88'i gösterdiğinde Milli oyuncumuz Yunus Akgün, Neco Williams'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve İspanyol hakem Munuera beyaz noktayı gösterdi. Kritik anda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, topu yan direğe nişanladı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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Penaltı vuruşundan yararlanamayan Aktürkoğlu, son düdüğün gelmesiyle birlikte gözyaşlarına hakim olamadı. Milli oyuncuyu, takımın kaptanlarından Hakan Çalhanoğlu, "Ben de kaçırdım yapacak bir şey yok..." diyerek teselli ettiği anlar kameralara yansıdı. Ardından tüm takım Aktürkoğlu'ndan desteklerini esirgemedi.

MAÇIN ARDINDAN KONUŞTU

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Kaçırdığı penaltıya değinen Kerem, ''Kayseri halkına teşekkür ederiz, harika bir ortam vardı. Galibiyet hediye etmek istiyorduk ama kaçırdığım penaltıdan dolayı bunu yapamadık. Hak ettiğimiz A Ligi'ne çıkamadık. Bundan dolayı halkımızdan özür diliyorum. Umarım Karadağ maçında gerekeni yaparız ve A Ligi'ne çıkarız. Her maça galibiyet almak için çıkıyoruz. Bundan önce de böyleydi, Karadağ maçında da böyle olacak. Tekrardan kaçırdığım penaltıdan dolayı özür diliyorum." sözlerini sarf etti.

"Hangi iksir formunu böyle yükseltti?" sorusu üzerine Kerem, "Şu an bunu konuşacak durumda değilim ağabey, umarım telafi ederiz." cevabını verdi. Daha sonra "O zaman Karadağ'da senden bir şeyler bekliyoruz." şeklindeki yoruma ise "İnşallah" diyerek tepki verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu Hakan Çalhanoğlu milli takım
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