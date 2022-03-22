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Kerem Aktürkoğlu, Premier Lig'in iki devini büyüledi! 30 milyon euro...

22.03.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda beklentilerin altında kalan Galatasaray'da performansıyla bir yıldız gibi parlayan Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Başarılı futbolcu bu kez de İngiltere Premier Lig'den iki dev kulübü peşine taktı. İşte Galatasaray için son dakika transfer haberi...

Kerem Aktürkoğlu, Premier Lig'in iki devini büyüledi! 30 milyon euro...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performansla birçok kulübün transfer listesine giren Kerem Aktürkoğlu, dünya devlerini de peşine taktı. Milli futbolcu, İngiltere Premier Lig'in iki büyük kulübünün radarına girdi. İşte Kerem Aktürkoğlu için gündeme gelen flaş transfer haberi...

DEVLERİN SCOUTLARI İZLİYOR

23 yaşındaki genç yetenek, İngiliz temsilcilerinin scout ekipleri tarafından uzun bir süre yakından takip edildi. Tottenham ve Arsenal sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacak.

20 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE GELİR...

Sarı-Kırmızılı yönetici Işıtan Gün, verdiği röportajda Kerem Aktürkoğlu ile iki İngiliz ekibinin ilgilendiğini ifade etmişti. Sarı-Kırmızılı yönetim, Kerem'in satışından 20 milyon euro'nun üzerinde gelir bekliyor.

Alman ekibi Wolfsburg'tan gelen 15 milyon euro'luk teklif geri çevrilmişti, yönetim, genç oyuncunun sonraki satışında da bir miktar pay almayı hedefliyor. Aktürkoğlu'nun 2026 yılının haziran ayına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.

BU SEZONA DAMGASINI VURDU

Başarılı oyuncu, bu sezon 44 resmi maçta, 3 bin 345 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu bu süre içinde takımına, 11 gol, 9 asistlik katkı yaptı. Kerem, sahada kaldığı her 312 dakikada bir takımına gol katkısında bulundu.

8 kez A Milli Takım forması giyen genç oyuncu, 3 gol atma başarısı gösterdi. Transfermarkt verilerine göre 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 11 milyon euroydu. Kerem Aktürkoğlu'nun 2020 yılında piyasa değeri ise 200 bin euroydu.

(Akşam)

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Premier League Galatasaray Futbol Kulübü Arsenal FC Kerem Aktürkoğlu
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