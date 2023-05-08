Kerem Aktürkoğlu, sezon sonunu bile beklemeden imzayı attı! 20 milyonluk anlaşma sağlandı...

2020/21 sezonundan bu yana Galatasaray formasını terleten ve sarı-kırmızılı takıma geldiğinden bu yana performansını artırarak sürdüren 24 yaşındaki yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a teklifler gelmeye devam ediyordu. Bu tekliflerin önünü kesip elini güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi Kerem ile masaya oturup anlaşma sağladı.

MİLAN ÇOK İSTİYOR

İtalya'nın en köklü kulüplerinden Milan, yaz transfer döneminde Galatasaray ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin ise başarılı kanat oyuncusu için en 15 milyon euro teklif beklentisi bulunurken, Milan'ın bu ücreti ödemeye hazır olduğu iddia edilmişti.

YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

Sözleşmesini yenilemek için prensip anlaşmasına varan Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı 20 milyon TL oldu. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması beklenirken yıldız oyuncunun serbest kalma maddesi bulunmuyor.



