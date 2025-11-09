SPOR

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında konuk ettiği Kayserispor’u mağlup ederek, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene’nin 2, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu’nun da 1’er golüyle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Kanarya, 5 Ekim’de Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kaldığı maçın ardından çıktığı 4 maçı da kazandı.

Tedesco’nun öğrencileri, bu süreçte Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında 3’er puan elde etti.

Fenerbahçe, bugün aldığı galibiyetle puanını 28’e çıkardı. Sarı-lacivertliler, milli maçlar için verilecek aranın ardından 13. haftada Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

SÜPER LİG'DE İLK GOLÜNÜ ATTI

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok 1

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 4-2 yenerken, 1 gol Kerem Aktürkoğlu’dan geldi. UEFA Avrupa Ligi’nde Viktoria Plzen’e karşı yedek oturan Kerem, sarı-kırmızılılara karşı 11’de başladı. Müsabakanın 63. dakikasında Fred’in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren 27 yaşındaki oyuncu, plase vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde 3 gol atan sol kanat oyuncusu, ligde ise ilk kez gol sevinci yaşadı.

Kerem, Kayserispor müsabakasında 90 dakika sahada kaldı.

KEREM'DEN DAHA İYİSİ YOK

2020/21 sezonundan bu yana Süper Lig’de en fazla gol atan ve gol katkısı yapan Türk oyuncu Kerem Aktürkoğlu olarak dikkat çekiyor. 40 gol, 29 asisti bulunan Kerem Aktürkoğlu zirvede yer alıyor.

