Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene’nin 2, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu’nun da 1’er golüyle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Kanarya, 5 Ekim’de Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kaldığı maçın ardından çıktığı 4 maçı da kazandı.
Tedesco’nun öğrencileri, bu süreçte Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında 3’er puan elde etti.
Fenerbahçe, bugün aldığı galibiyetle puanını 28’e çıkardı. Sarı-lacivertliler, milli maçlar için verilecek aranın ardından 13. haftada Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 4-2 yenerken, 1 gol Kerem Aktürkoğlu’dan geldi. UEFA Avrupa Ligi’nde Viktoria Plzen’e karşı yedek oturan Kerem, sarı-kırmızılılara karşı 11’de başladı. Müsabakanın 63. dakikasında Fred’in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren 27 yaşındaki oyuncu, plase vuruşla topu ağlara gönderdi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde 3 gol atan sol kanat oyuncusu, ligde ise ilk kez gol sevinci yaşadı.
Kerem, Kayserispor müsabakasında 90 dakika sahada kaldı.
2020/21 sezonundan bu yana Süper Lig’de en fazla gol atan ve gol katkısı yapan Türk oyuncu Kerem Aktürkoğlu olarak dikkat çekiyor. 40 gol, 29 asisti bulunan Kerem Aktürkoğlu zirvede yer alıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum