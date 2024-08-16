Kerem Aktürkoğlu takımının ilk golünü attığı Konyaspor maçının ardından konuştu! "Benim dolmuşluğum var"

Ligin 2. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da takımının ilk golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Aktürkoğlu, "Konyaspor deplasmanı her zaman zordur. Konya ligin köklü takımlarından. Ligin başında olması da zorluk getiriyor. Çünkü kamplardan sonra üzerimizde yorgunluklar oluyor. Ligin sonraki süreçlerinde galibiyetin önemi artacak çünkü rakiplerimiz de buraya gelecek. Arkadaşlarımızın ayağına sağlık." dedi.

"AMACIM G.SARAY'A HİZMET ETMEK"

4 sezon 170 küsür maç oynadım. Galatasaray'daki misyonumu biliyorum. Ne görev verilirse yapmaya hazırım. Görev verildiği takdirde Galatasaray formasını, armasını Galatasaray menfaatleri doğrultusunda en güzel şekilde temsil edeceğim. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Amacım her zaman Galatasaray'a hizmet etmek.

"DOLMUŞLUĞUM VAR"

Benimle ilgili her zaman bir şeyler söyleniyor. Ben konuşmamayı tercih ediyorum. Çünkü benim de biraz dolmuşluğum var. Ben hariç herkes konuştuğu için kirlilik oluyor. Belki bir gün biz de konuşuruz.

"Mauro çok özel bir oyuncu. Bugün de boş kaleye attırdı bana. Artık birbirimizi daha iyi tanıdık."