Kerem Aktürkoğlu transferinden Galatasaray ile birlikte 7 takım daha para kazanacak!

Galatasaray'dan ayrılan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme detayları ortaya çıktı. Okan Buruk'un takımda kalmasını istemesine rağmen ayrılmayı kafasına koyan Kerem, Benfica'ya transfer olmuştu.
Oyuncuların 12-23 yaş arasında oynadığı takımlara ödenen bedel Kerem Aktürkoğlu transferi için de geçerli oldu.
Kerem Aktürkoğlu'ndan dayanışma bedeli kazanacak kulüpler belli oldu:
Galatasaray: 120 bin Euro
24 Erzincanspor: 60 bin Euro
Karacabey Belediye Spor: 60 bin Euro
Başakşehir: 180 bin Euro
Bodrum FK: 60 bin Euro
Hisareynspor Gençlik: 30 bin Euro
Gölcükspor: 90 bin Euro