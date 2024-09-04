Kerem Aktürkoğlu transferinden Galatasaray ile birlikte 7 takım daha para kazanacak!

Galatasaray'dan ayrılan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme detayları ortaya çıktı. Okan Buruk'un takımda kalmasını istemesine rağmen ayrılmayı kafasına koyan Kerem, Benfica'ya transfer olmuştu.

DAYANIŞMA BEDELİ OLARAK DAĞITILACAK

Oyuncuların 12-23 yaş arasında oynadığı takımlara ödenen bedel Kerem Aktürkoğlu transferi için de geçerli oldu.

7 KULÜP PARA KAZANACAK

Kerem Aktürkoğlu'ndan dayanışma bedeli kazanacak kulüpler belli oldu:

Galatasaray: 120 bin Euro

24 Erzincanspor: 60 bin Euro

Karacabey Belediye Spor: 60 bin Euro

Başakşehir: 180 bin Euro

Bodrum FK: 60 bin Euro

Hisareynspor Gençlik: 30 bin Euro

Gölcükspor: 90 bin Euro