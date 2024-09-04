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Kerem Aktürkoğlu transferinden Galatasaray ile birlikte 7 takım daha para kazanacak!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.09.2024 12:29
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Galatasaray'dan kendi isteğiyle 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun toplamda 7 takıma para kazandıracağı öğrenildi. Portekiz devi Benfica ile 5 yıllığına anlaşan Kerem, yıllık 2 milyon Euro garanti ücret alacak.

Kerem Aktürkoğlu transferinden Galatasaray ile birlikte 7 takım daha para kazanacak!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Galatasaray'dan ayrılan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme detayları ortaya çıktı. Okan Buruk'un takımda kalmasını istemesine rağmen ayrılmayı kafasına koyan Kerem, Benfica'ya transfer olmuştu.

DAYANIŞMA BEDELİ OLARAK DAĞITILACAK

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Oyuncuların 12-23 yaş arasında oynadığı takımlara ödenen bedel Kerem Aktürkoğlu transferi için de geçerli oldu.

7 KULÜP PARA KAZANACAK

Kerem Aktürkoğlu'ndan dayanışma bedeli kazanacak kulüpler belli oldu:

Galatasaray: 120 bin Euro
24 Erzincanspor: 60 bin Euro
Karacabey Belediye Spor: 60 bin Euro
Başakşehir: 180 bin Euro
Bodrum FK: 60 bin Euro
Hisareynspor Gençlik: 30 bin Euro
Gölcükspor: 90 bin Euro

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu galatasaray
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