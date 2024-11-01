Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü kamera karşısına geçti! İtiraf üstüne itirafta bulundular: ''Bilgisayarda çok vakit harcıyorsun... Çok asabisin''

Benfica forması giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, kulübün hazırladığı özel içerik için kamera karşısına geçti. Portekiz ekibinin YouTube hesabında yayınlanan videoda ikili, "Birbirimizi Ne Kadar Tanıyoruz?" adında birbirlerini test ettiler. Programda bilinmeyen yönlerinin ortaya çıkması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün soru - cevapları;

Kerem: İZİN GÜNÜMDE EN SEVDİĞİM YEMEK?

Orkun: Geçenlerde konuştuk, sanırım musakka. Ama izin gününde musakka yenmez değil mi? Ne diyebilirim ki? Türkiye'de ne yersiniz bilmiyorum, burada da çok seçenek yok, pizza yani...

Kerem: Doğru, pizza.

"HARRY POTTER"

Kerem: Bir kitaptan, diziden ya da filmden bir karakter olabilseydik sence ben hangisi olurdum?

Orkun: Cevap vermeme bile gerek yok: Tabii ki Harry Potter!

Kerem: Doğru.

"BİLGİSAYARDA ÇOK VAKİT HARCIYORSUN"

Kerem: İzin günlerimde en çok ne yapmaktan hoşlanırım?

Orkun: Bilgisayarda çok vakit geçiriyorsun, oyun oynuyorsun, ne deniyor bilmiyorum ama... Video oyunları ve bazen canlı yayınlar yapıyorsun.

Kerem: Aynen öyle, cevap doğru. Peki seninleyken en çok ne yapmaktan hoşlanıyorum?

Orkun: Gol atmak ve futbol oynamak sanırım.

Kerem: Cevabı kabul edeceğim! Çünkü gol attığımı söyledi.

"GECE KUŞU OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Kerem: Tebrikler. Peki ben sabah insanı mıyım yoksa gece kuşu muyum?

Orkun: Tam ortasındasın. Antrenmana geldiğinizde bana göre oldukça aktif ve enerjiksiniz. Ben her zaman uykulu gelirim. Ama yine de senin bir gece kuşu olduğunu söyleyebilirim.

Kerem: Doğru.

KEREM: KAÇ YABANCI DİL BİLİYORUM?

Orkun: Bir.

Kerem: Evet, İngilizce.

"ANTRENMAN, UYKU, LEZZETLİ YEMEKLER..."

Kerem: Mükemmel bir günümü beş kelimeyle nasıl tarif edersin?

Orkun: Antrenman, uyku, lezzetli yemekler ve belki bir oyun. Unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum.

"KURALLARI ÇİĞNEYEN BİRİSİN"

Orkun: Peki kurallara uyan biri miyim yoksa kuralları yıkmayı mı severim?

Kerem: Kural tanımazsın demeyeceğim ama kuralları çiğneyen birisin.

"ASABİ BİR İNSANSIN"

Orkun: Beni en çok ne sinirlendiriyor?

Kerem: Sen çok asabi bir insansın. Her şeye sinirleniyorsun. Ama uykusuzluk diyebilirim.

ORKUN KÖKÇÜ: EN ÇOK NEYDEN KORKARIM?

Kerem Aktürkoğlu: Cevabı belli, Allah'tan korkarsın.

Orkun Kökçü: Doğru.

"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK VE EVLENMEK..."

Orkun: Doğru, doğru. Peki yaşlanmadan önce ne yapmak isterdim?

Kerem: Kesinlikle çocuk sahibi olmak. Ayrıca evlenmek. Ondan sonra iyi bir kariyer yapmak ve bunu Hollanda'da tamamlamak.

Orkun: Doğru, bu da doğru.