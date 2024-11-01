Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü kamera karşısına geçti! İtiraf üstüne itirafta bulundular: ''Bilgisayarda çok vakit harcıyorsun... Çok asabisin''

Benfica forması giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, kulübün hazırladığı özel içerik için kamera karşısına geçti. Portekiz ekibinin YouTube hesabında yayınlanan videoda ikili, "Birbirimizi Ne Kadar Tanıyoruz?" adında birbirlerini test ettiler. Programda bilinmeyen yönlerinin ortaya çıkması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İşte Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün soru - cevapları;
Orkun: Geçenlerde konuştuk, sanırım musakka. Ama izin gününde musakka yenmez değil mi? Ne diyebilirim ki? Türkiye'de ne yersiniz bilmiyorum, burada da çok seçenek yok, pizza yani...
Kerem: Doğru, pizza.
Kerem: Bir kitaptan, diziden ya da filmden bir karakter olabilseydik sence ben hangisi olurdum?
Orkun: Cevap vermeme bile gerek yok: Tabii ki Harry Potter!
Kerem: Doğru.
Kerem: İzin günlerimde en çok ne yapmaktan hoşlanırım?
Orkun: Bilgisayarda çok vakit geçiriyorsun, oyun oynuyorsun, ne deniyor bilmiyorum ama... Video oyunları ve bazen canlı yayınlar yapıyorsun.
Kerem: Aynen öyle, cevap doğru. Peki seninleyken en çok ne yapmaktan hoşlanıyorum?
Orkun: Gol atmak ve futbol oynamak sanırım.
Kerem: Cevabı kabul edeceğim! Çünkü gol attığımı söyledi.
Kerem: Tebrikler. Peki ben sabah insanı mıyım yoksa gece kuşu muyum?
Orkun: Tam ortasındasın. Antrenmana geldiğinizde bana göre oldukça aktif ve enerjiksiniz. Ben her zaman uykulu gelirim. Ama yine de senin bir gece kuşu olduğunu söyleyebilirim.
Kerem: Doğru.
Orkun: Bir.
Kerem: Evet, İngilizce.
Kerem: Mükemmel bir günümü beş kelimeyle nasıl tarif edersin?
Orkun: Antrenman, uyku, lezzetli yemekler ve belki bir oyun. Unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum.
Orkun: Peki kurallara uyan biri miyim yoksa kuralları yıkmayı mı severim?
Kerem: Kural tanımazsın demeyeceğim ama kuralları çiğneyen birisin.
Orkun: Beni en çok ne sinirlendiriyor?
Kerem: Sen çok asabi bir insansın. Her şeye sinirleniyorsun. Ama uykusuzluk diyebilirim.
Kerem Aktürkoğlu: Cevabı belli, Allah'tan korkarsın.
Orkun Kökçü: Doğru.
Orkun: Doğru, doğru. Peki yaşlanmadan önce ne yapmak isterdim?
Kerem: Kesinlikle çocuk sahibi olmak. Ayrıca evlenmek. Ondan sonra iyi bir kariyer yapmak ve bunu Hollanda'da tamamlamak.
Orkun: Doğru, bu da doğru.