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Kerem Aktürkoğlu, yeni sezonda ilk golünü attı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.08.2024 09:50
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Galatasaray’ın 25 yaşındaki milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor karşısında bu sezonki ilk Süper Lig golünü kaydetti.

Kerem Aktürkoğlu, yeni sezonda ilk golünü attı
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor mücadelesini 2-1 kazandı.

Sarı-kırmızılıları maçta 1-0 öne geçiren gol 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi. Ceza sahası içi sağ tarafında son çizgide topla buluşan Icardi’nin arka direğe çevirdiği topta altıpas içinde dokunuşunu yapan Kerem, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Böylelikle Kerem bu sezonki ilk lig golünü atmış oldu. Başarılı oyuncu, Barış Alper Yılmaz’ın 59. dakikadaki golünün de asistini yaptı. Milli futbolcu, yerini 84. dakikada Elias Jelert’e bıraktı.

25 yaşındaki milli futbolcu Süper Lig’deki son golünü geçtiğimiz sezon 21 Nisan tarihinde oynanan Pendikspor maçında atmıştı. Deneyimli oyuncu, 7 maç sonra ligde gol sevinci yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu galatasaray
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