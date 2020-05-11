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Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek’in aşkı belgelendi! Hadise ve Kaan Yıldırım gibi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 16:39 | Son Güncelleme

2.sayfaofficial ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın başrol oyuncuları Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek’in aşk yaşadığı iddiaları yalanlanmıştı. Ancak Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in aşkı belgelendi. Kaan Yıldırım ve Hadise'den sonra onların aşkını da köpek ele verdi.

Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek’in aşkı belgelendi! Hadise ve Kaan Yıldırım gibi...

‘Bir Zamanlar Çukurova’nın başrol oyuncuları Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek’in aşk yaşadığı iddia ediliyor. Aşk haberi geçen Ocak ayında da çıkmış, ama Kerem Alışık “Asla böyle bir şey yok” demişti.

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Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in aşkı Altınbilek'in köpeğe sayesinde belgelendi. Kerem Alışık, Bebek'de Tv100 kameraları tarafından görüntülendi. Alışık, köpeğini gezdiriyordu.

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Ne var ki Kerem Alışık'ın gezdirdiği köpek kısa süre önce adının aşk dedikodularına karıştığı Hilal Altınbilek'in köpeğiydi.

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Hadise ve Kaan Yıldırım aşkını da, Kaan Yıldırım'ın köpeği ele vermişti.

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Kerem Alışık (58) Ali Rahmet Fekeli'yi, Hilal Altınbilek (27) ise Züleyha karakterini canlandırıyor.


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