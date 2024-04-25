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Kerem Bürsin ayna karşısında poz verdi! “Yunan heykeli gibi”

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.04.2024 17:25
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Son olarak Hafsanur Sancaktutan ile başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisinde hayat verdiği Ateş Arcalı karakteriyle büyük beğeni toplayan Kerem Bürsin şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her gönderisi olay olan ünlü isim bu defa ayna karşısındaki pozuyla gündem oldu.

Kerem Bürsin ayna karşısında poz verdi! “Yunan heykeli gibi”

Güneşi Beklerken, Ulan İstanbul, Sen Çal Kapımı ve Ya Çok Seversen gibi birçok başarılı projede yer alan Kerem Bürsin şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa ayna karşısındaki pozuyla çok konuşuldu.

kerem bürsin

YORUM YAĞDI

Kaslarını sergileyen Kerem Bürsin'e sosyal medyada; 'Yunan heykeli gibi', 'Kasları çok iyi', 'Muhteşem görünüyor' şeklinde yorumlar yapıldı.

kerem

Dünyanın dört bir yanında hayranları olan yakışıklı oyuncu aynı zamanda senaryosunu da kendisinin yazdığı “Mavi Mağara” kod adlı filmi için çalışmalara devam ediyor.

Bürsin filmde sadece yazar ve başrol oyuncusu olarak değil, aynı zamanda Kemal Çömelek’le ortak olduğu “Braveborn Films” şirketiyle projeye ortak oldu. Filmin başrol kadın oyuncusu olarak Devrim Özkan’ın adı geçiyor.

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Kerem Bürsin karakteri
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