Kerem Bürsin ayna karşısında poz verdi! “Yunan heykeli gibi”

Güneşi Beklerken, Ulan İstanbul, Sen Çal Kapımı ve Ya Çok Seversen gibi birçok başarılı projede yer alan Kerem Bürsin şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa ayna karşısındaki pozuyla çok konuşuldu.

YORUM YAĞDI

Kaslarını sergileyen Kerem Bürsin'e sosyal medyada; 'Yunan heykeli gibi', 'Kasları çok iyi', 'Muhteşem görünüyor' şeklinde yorumlar yapıldı.

Dünyanın dört bir yanında hayranları olan yakışıklı oyuncu aynı zamanda senaryosunu da kendisinin yazdığı “Mavi Mağara” kod adlı filmi için çalışmalara devam ediyor.

Bürsin filmde sadece yazar ve başrol oyuncusu olarak değil, aynı zamanda Kemal Çömelek’le ortak olduğu “Braveborn Films” şirketiyle projeye ortak oldu. Filmin başrol kadın oyuncusu olarak Devrim Özkan’ın adı geçiyor.