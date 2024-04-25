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Aşk dedikodularıyla gündemdeydi! Bade İşçil'den çok konuşulacak itiraf! 'Arkadaşlarımın eşlerinden, sevgililerinden...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.04.2024 16:57
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Son dönemde adı iş insanı Saadettin Saran ile aşk dedikodularına karışan Bade İşçil, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu. Programda samimi itiraflarda bulunan İşçil 'Varlık sebebim güzel olmak değil, öyle yaşamıyorum...' diyerek güzelliği yüzünden yaşadığı sıkıntıları da anlattı.

Aşk dedikodularıyla gündemdeydi! Bade İşçil'den çok konuşulacak itiraf! 'Arkadaşlarımın eşlerinden, sevgililerinden...'

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğu ile tanınan ve Türkiye'nin Barbie'si olarak anılan Bade İşçil son dönemde aşk dedikoduları ile gündemde.

"Ezel", "Ufak Tefek Cinayetler" ve "Aşk 101" gibi yapımlarda izlediğimiz İşçil'in adı iş insanı Saadettin Saran ile anılıyor. Uzun zamandır ekranlardan da uzak olan ünlü isim şimdi de Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu.

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Ünlü isim programda, yaşanmış gerçek hikayelerle empati kurarken, kendi hayatına dair de Taylan'ın sorularını yanıtladı. Taylan'ın güzellik ile ilgili sorusunda İşçil tüm samimiyetiyle şu yanıtları verdi

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'ARKDAŞLIKLARIMDA EŞLERİNDEN...'

"Varlık sebebim güzel olmak değil, öyle yaşamıyorum... Bir yere kadar takıldığım noktalar oldu, kızlarla arkadaşlıklarımda eşlerinden; yani sevgililerinden kıskandıkları zamanlar oldu lise zamanlarında..

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'GÜZELLİK İŞTE BURADA SORUN'

Anlamsız buluyordum, kendini soyutluyorsun, kız arkadaşlarından daha çok erkek arkadaşlarla geçinebiliyordum çünkü daha düz mantık, 'ay o tehlike, şöyle baktı' diye bile yorumluyorlardı çünkü, etraflarında olursam tehlike yaratabilirim gibi görüşmelerine çağırmazlardı, dışlandığımı hissederdim. Güzellik işte burada sorun... Empati kurarken kendimi düşündüm..."

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mümtaz Taylan Bade İşçil Oyuncu
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