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Kerem Bürsin canlı yayında küfretti, Hande Erçel özür diledi!

09.06.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Çekimlerin zor geçtiğini söyleyen Bürsin küfredince Erçel, seyircilerden özür diledi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmiş dönüşte ise el ele yakalanmışlardı. Kerem Bürsin ise paylaştığı Maldivler fotoğrafıyla aşkını ilan etmişti.

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Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezonuyla ekranlara dönen Erçel ve Bürsin, canlı yayında hayranlarıyla buluştu. Dizi çekimlerinde çok yorulduklarını belirten Kerem Bürsin küfredince Hande Erçel "Neden küfredip duruyorsun, pardon" diyerek izleyicilerden özür diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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