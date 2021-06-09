Kerem Bürsin canlı yayında küfretti, Hande Erçel özür diledi!

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmiş dönüşte ise el ele yakalanmışlardı. Kerem Bürsin ise paylaştığı Maldivler fotoğrafıyla aşkını ilan etmişti.

Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezonuyla ekranlara dönen Erçel ve Bürsin, canlı yayında hayranlarıyla buluştu. Dizi çekimlerinde çok yorulduklarını belirten Kerem Bürsin küfredince Hande Erçel "Neden küfredip duruyorsun, pardon" diyerek izleyicilerden özür diledi.

