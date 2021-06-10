Sen Çal Kapımı 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı'da Serkan'dan Eda'ya aşk itirafı: Beni unutmadığını söyle

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, 17 Nisan'da ekrana gelen 39. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Sen Çal Kapımı dizisi ekrana verdiği aranın ardından 9 Haziran Çarşamba akşamı 40. yeni bölümüyle hayranlarıyla buluştu. Sen Çal Kapımı'nın yeni sezon hikayesi ise 5 yıllık zaman atlaması ile başladı.

Sen Çal Kapımı'nın 16 Haziran'da ekrana gelecek olan 41. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan’ın geçirdiği hastalık sonrası yolları ayrılan Eda ve Serkan, yıllar sonra yeniden karşılaşır.

Birbirlerine duydukları aşk ilk günkü gibi taze olsa da, yıllar bazı şeyleri değiştirmiştir.

Aşk kapılarını çalmaya devam ederken Eda’nın Serkan’dan sakladığı büyük bir sır vardır.



