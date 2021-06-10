MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sen Çal Kapımı 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı'da Serkan'dan Eda'ya aşk itirafı: Beni unutmadığını söyle

Sen Çal Kapımı 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı'da Serkan'dan Eda'ya aşk itirafı: Beni unutmadığını söyle

10.06.2021 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı yeni sezonuyla seyirciyle buluştu. Dizideki aşkları gerçek hayata da taşınan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı Sen Çal Kapımı'nın 40. yeni bölümü 9 Haziran Çarşamba akşamı ekrana geldi. Dizinin yeni sezonunda Eda Yıldız ve Serkan Bolat'ın hikayesi 5 yıllık zaman atlamasıyla ekrana taşındı. Sen Çal Kapımı'nın 41. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Serkan'ın "Sana aşığım Eda. Beni unutmadığını söyle" sözleri Eda'yı şaşırtıyor.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, 17 Nisan'da ekrana gelen 39. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Sen Çal Kapımı dizisi ekrana verdiği aranın ardından 9 Haziran Çarşamba akşamı 40. yeni bölümüyle hayranlarıyla buluştu. Sen Çal Kapımı'nın yeni sezon hikayesi ise 5 yıllık zaman atlaması ile başladı.

Sen Çal Kapımı_40 (6)

Sen Çal Kapımı'nın 16 Haziran'da ekrana gelecek olan 41. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

Sen Çal Kapımı_40 (7)

Kerem Bürsin canlı yayında küfretti, Hande Erçel özür diledi!Kerem Bürsin canlı yayında küfretti, Hande Erçel özür diledi!

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı_40 (4)

Serkan’ın geçirdiği hastalık sonrası yolları ayrılan Eda ve Serkan, yıllar sonra yeniden karşılaşır.

Sen Çal Kapımı_40 (5)

Birbirlerine duydukları aşk ilk günkü gibi taze olsa da, yıllar bazı şeyleri değiştirmiştir.

Sen Çal Kapımı_40 (3)

Aşk kapılarını çalmaya devam ederken Eda’nın Serkan’dan sakladığı büyük bir sır vardır.

Sen Çal Kapımı_40 (1)

Sen Çal Kapımı_40 (2)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Ünlü oyuncu Kuruluş Osman'a veda etti!Ünlü oyuncu Kuruluş Osman'a veda etti!
Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

9 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

9 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Araç sahipleri dikkat! Yeniden düzenleniyor

Araç sahipleri dikkat! Yeniden düzenleniyor

İşte 19.45 itibarıyla uygulanan aşı miktarı!

İşte 19.45 itibarıyla uygulanan aşı miktarı!

Nüfusun yarısından fazlası aşılanmıştı! Bir günde yüzde 74 artış

Nüfusun yarısından fazlası aşılanmıştı! Bir günde yüzde 74 artış

F.Bahçe bombayı patlattı! 2 yıllık sözleşme

F.Bahçe bombayı patlattı! 2 yıllık sözleşme

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Babasını kaybetmişti, eleştiriler umurunda değil! Minicik bikinisiyle reklam yaptı

Babasını kaybetmişti, eleştiriler umurunda değil! Minicik bikinisiyle reklam yaptı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül törenine damga vurdu

Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül törenine damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.