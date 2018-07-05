Kerem Bürsin'den çocuk açıklaması!

En son 'Can Feda' sinema filmiyle seyirci karşısına çıkan oyuncu Kerem Bürsin, bir dergiye kapak oldu. Kerem Bursin dergi için Los Angeles'ta objektif karşısına çıktı.

31 yaşındaki oyuncu 'jön' kavramı hakkında konuştu. Jönlüğün Türkiye'ye has bir durum olduğunu belirten Kerem Bursin, "Hollywood'da dahi 50'lerde kalmış bir tanımlama. Artık jön diye bir şey yok" dedi.

"Ben oyuncu olmak istiyorum" ifadelerini kullanan Kerem Bursin, ''Bunun için bir jön mertebesi yok" diye konuştu. Serenay Sarıkaya ile ilişkileri hakkında da konuşan Kerem Bursin, "Evliliğe karşı değilim. Evlilik yapısı bana göre daha önemli. Kaldı ki çocuk da istiyorum" dedi.





